Mindtree wird von ISG für differenzierte Expertise bei SAP HANA und SAP Leonardo anerkannt

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -ISG Provider Lens Report untermauert Mindtrees strategischesEngagement für SAP LeonardoMindtree (https://www.mindtree.com/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_Recognized_by_ISG_For_Differentiated_Expertise_With_SAP_HANA_and_SAP_Leonardo), ein globaler Technologie- undDigitalisierungsdienstleister, wurde vom Technologieforschungs- und-beratungsunternehmen ISG für seine Expertise bei SAP HANA® und SAPLeonardo ausgezeichnet.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )Im jährlich erscheinenden ISG Provider Lens(TM) SAP HANA QuadrantReport werden Dienstleister genau unter die Lupe genommen. AlsBewertungskriterien dienen laufende ISG-Forschungsprogramme,Interviews mit ISG-Beratern, Gespräche mit Dienstleistern sowieAnalysen öffentlich zugänglicher Marktdaten aus verschiedenenQuellen. Im SAP-Bericht 2018 würdigt ISG Mindtree für die rasanteEntwicklung seines Leistungsspektrums und seine Expertise alsCloud-Dienstleister - bei vielen Organisationen ein Stützpfeiler derSAP-Infrastruktur.Mindtree bietet seine SAP-Dienstleistungen unter dem MarkennamenBluefin an und ist wie folgt positioniert:- SAP Cloud Platform, SAPs Basisplattform für SAP Leonardo, SAPsAnwendungsplattform für aufkommende Technologiedienste: 'Leader'- SAP S/4 HANA, SAPs Business-Suite: 'Rising Star'- SAP B/W4 HANA, SAPs Business Intelligence- und DataWarehouse-Lösung: 'Rising Star'ISG stellt Mindtrees starke Differenzierung in den folgendenBereichen heraus:- Hyperscale-Kollaboration: Als SAP Lighthouse Partner mit einerLeistungsbilanz bei der Entwicklung und gemeinsamenInnovationsarbeit mit SAP kollaboriert Mindtree mit allenHyperscale-Cloud-Dienstleistern, darunter Microsoft Azure, AmazonWeb Services, Google, Virtustream und SAP.- Stärke und -Differenzierung bei intellektuellem Eigentum: Mindtreehat eine OTIF-Suite (on-time/in-full) zur Auftragsabwicklungentwickelt, um den Verbrauchsgütersektor bei der Optimierung undVisibilität der Lieferkette zu unterstützen. Es ist einer derersten zertifizierten Industrie-Accelerator (https://www.sap.com/documents/2017/01/f0006f6d-a17c-0010-82c7-eda71af511fa.html) auf SAPLeonardo. Darüber hinaus nutzt Mindtree seinen einzigartigenMachine Learning-Anwendungsdienst ATLAS Toolkit (https://www.mindtree.com/services/operations/application-managed-services?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_Recognized_by_ISG_For_Differentiated_Expertise_With_SAP_HANA_and_SAP_Leonardo), umSupport-Tickets intelligent weiterzuleiten oder auf Basisvergangener SAP-Vorgänge bekannte Problemlösungen vorzuschlagen."Mindtree hat eine strategische Entscheidung getroffen, alsSAP-Dienstleister ein einzigartiges Kompetenzspektrum aufzubauen. Wirfreuen uns sehr, dass die besonderen Stärken unserer SAP-SparteBluefin von ISG gewürdigt werden", sagte Arun Rangaraju, Senior VicePresident und Global Head des Geschäftsbereichs Enterprise Apps beiMindtree. "Es gibt eine breite Masse an Dienstleistern. DerISG-Bericht stellt aber klar unser differenziertes Leistungsangebotheraus, das Kunden dabei hilft, möglichst schnell aus ihrerSAP-Investition Kapital zu schlagen."Im Mai 2018 erklärte Mindtree sein strategisches Engagement (https://www.mindtree.com/news/mindtree-makes-strategic-commitment-sapr-leonardo-new-package-offerings-designed-accelerate/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_Recognized_by_ISG_For_Differentiated_Expertise_With_SAP_HANA_and_SAP_Leonardo) für SAP Leonardo. Jetztuntermauert der ISG-Bericht den Erfolg der strategischen Ausrichtungvon Mindtree bei der gezielten Entwicklung von SAP-Diensten, seinereinzigartigen Brainstorming-Zentren und seiner Positionierung alsglobaler Spitzendienstleiter für SAP.Weitere Informationen zu SAP Leonardo finden Sie unter:http://www.bluefinsolutions.com/bluefin-on-demand/sapleonardoInformationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalenWelt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wirsorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 19.000 teamorientierten, engagierten 'Mindtree Minds' mit Unternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.