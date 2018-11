Mindtree wird Führungsrolle für IoT-Technologiedienstleistungen im Zinnov Zones-Bericht zugesprochen

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Mindtrees Fachkompetenz wurde in neun Kategorien über das gesamteIoT-Ökosystem hinweg anerkanntMindtree (https://www.mindtree.com/), ein globaler Dienstleisterim Bereich digitaler Wandel und Technologie, wurde in neun Kategoriender Zinnov Zones Service Provider Ratings im Spitzenfeld fürIoT-Technologiedienstleistungen 2018 positioniert.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )Mindtree wurde einher mit IoT Engineering, Systemintegration undDeployment, vernetzten Fahrzeugen, vorausschauender Wartung, Customer360, Sensoren- und Endgerät-Kompetenz, Plattform- undAnwendungs-Kompetenz sowie kommunikativer Kompetenz als eines derführenden Unternehmen für 'Overall IoT Services' ('allgemeineIoT-Dienstleistungen') gewertet.Die Zunahme IoT-gestützter Endgeräte und Dienstleistungen für einoptimiertes Kundenerlebnis treibt gemeinsam mit disruptiven neuenTechnologien wie künstliche Intelligenz, intelligente Automatisierungund Blockchain Veränderungen in Unternehmen voran. Mindtree arbeitetmit Kunden zusammen, um transformierende Kundenerlebnisse zuschaffen, indem ihre Wertschöpfungsketten durch Lösungen wie Asset+ (https://www.mindtree.com/about/resources/mindtree-asset-comprehensive-monitoring-and-management-remote-assets) und Gladius(TM) ConnectedBuildings (https://www.mindtree.com/products/connected-buildings)digitalisiert werden.Der Zinnov Zones-Bericht gilt as bedeutender Industrie-Maßstab fürdas Bewerten von Technologiedienstleistern. Das Ranking stützt sichunter anderem auf eine detaillierte Bewertung der Liefer- undDienstleistungskapazitäten, Skalierbarkeit, Wachstum, Innovationsowie das geistige Eigentum eines jeden Unternehmens. Die Verfasserdes Berichts zogen darüber hinaus Rückmeldungen vonUnternehmenskäufern und Fallstudien in Betracht."IoT wird mit künstlicher Intelligenz am Rande immer mehr zu einerwirksamen Triebkraft, die den Geschäftsmodellen der jeweiligen Kundenzu einem grundlegenden Wandel verhilft und digital-technischeLösungen schafft, um Kundenerlebnisse neu zu definieren", erklärteRaj Deshpande, Vice President von Enterprise Reimagination Business,Mindtree. "Unser umfangreiches Fachwissen, eingesetzte Lösungen undVisionsanalytik-Partnerschaften mit führenden akademischenEinrichtungen machen uns auf einzigartige Weise zu einem globalenPartner unserer Kunden auf ihren IoT-Reisen.""Die Herausforderungen, die mit der Einführung IoT-gestützterProjekte einhergehen, zeichnen sich sowohl durch Diversität als auchKomplexität aus", so Srinivas Rao Bhagavatula, Associate VicePresident und Leiter der Abteilung IoT Practice, Digital Business,Mindtree. "Mindtrees Lösungen für Asset Intelligence undContext-Sensing, unsere Fähigkeit, auf bereits existierenden Lösungenaufzubauen sowie unser Vermögen, kundenspezifischeEntwicklungsprozesse entlang der IoT-Wertschöpfungskette in die Wegezu leiten, macht es uns möglich, uns einer großen Vielfalt anKundenszenarien zuzuwenden."Mindtrees Bewertung betont das Vermögen des Unternehmens, Kundendabei zu unterstützen, IoT-Lösungen wirkungsvoll einzusetzen, umvernetzte Kundenerlebnisse, Arbeitsabläufe und Produkte zu erreichen.Gleichzeitig wird hierdurch Mindtrees 'Metal toCloud'-End-to-End-IoT-Kapazität anerkannt, und zwar von Hardware undEdge Intelligence bis hin zu Cloud und Analytik. Mit diesenKapazitäten können Kunden ihre Back-End-Wertschöpfungskettedigitalisieren, digitale 360 Grad-Kundenerfahrungen schaffen,handlungsorientierte Erkenntnisse aus der Analytik verstehen undherleiten und Dienstleistungen und Geschäftsmodelle neu definieren."Mindtree hat erheblich in IoT und künstliche Intelligenzinvestiert, um Unternehmen zum Wandel verhelfen zu können", soSidhant Rastogi, Partner von Zinnov. "Das Unternehmen verfügt übereine Erfolgsbilanz, was die Zusammenarbeit mit IoT-Plattformen und-Beschleunigern in Bezug auf Konnektivität, intelligente Standorte,Lösungen wie Asset Lifecylce-Überwachung, vernetzte Gebäude undVisionsanalytik betrifft. Seine End-to-End-Kapazitäten fürIoT-Strategie und Consulting, Engineering Services undSystemintegration verhalfen dem Unternehmen zu einer Führungsrolle imBereich allgemeiner IoT-Dienstleistungen."Der vollständige Bericht steht Ihnen hier(http://www.zinnovzones.com/IoT-Tech-Services) zur Verfügung.Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalenWelt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wirsorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mitaufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durchContinuous Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an.Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer derbesten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondereUnternehmenskultur, die von mehr als 19.000 teamorientierten,engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oderfolgen Sie uns @Mindtree_Ltd (https://twitter.com/Mindtree_Ltd).Informationen zu ZinnovZinnov wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in SiliconValley und Bangalore. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg konnteZinnov tiefgehende Fachkenntnisse in den Bereichen Engineering undDigital Practice entwickeln. Das Unternehmen unterstützt seineKunden bei der wirksamen Nutzung globaler Innovation undtechnologischer Ökosysteme, um Innovation und digitalen Wandelvoranzutreiben. Zinnov steht seinen Kunden auf mehrfache Weise zurSeite:- Kunden profitieren, da die Technologie-Strategien undGeschäftsmodelle des Unternehmens als Richtwert für Best Practicesvon Kollegen und Technologie-Start-Ups eingesetzt werden- Kunden werden durch umfassendes Engineering und digitaleTransformation mittels Globalisierung und innovativerHandlungsmodelle unterstützt- Unterstützung beim Aufbau ihrer M&A-Strategie- Kunden wird zu größerem Umsatz verholfen, indem Produkte undDienstleistungen identifiziert werden, die relevant fürWachstumsmärkte sindZinnovs Team an erfahrenden Fachkräften unterstützt Kunden in denBereichen Software, Automobilindustrie, Telekommunikation &Networking, Halbleiter, Unterhaltungselektronik, Lagerung,Gesundheitswesen, Banking, Finanzdienstleistungen sowie Einzelhandelin den USA, Europa, Japan und Indien.Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen könnenMarkennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.Pressekontakt:INDIENDivya JainValue 360+91-9999704100divya@value360india.comUSAErik ArvidsonMatter+1-978-518-4542mindtree@matternow.comEUROPASusie WyethHotwire+44-20-7608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.comOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell