Mindtree vom Forschungs- und Beratungsunternehmen ISG zum Marktführer für Anwendungsentwicklungs- und Wartungssdienste ernannt

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -ISG Provider Lens(TM) Report zitiert Mindtrees agilen undkontinuierlichen Testansatz als herausragendes LeistungsmerkmalMindtree (http://www.mindtree.com), ein globaler Dienstleister imBereich digitaler Wandel und Technologie, wurde von ISG (InformationServices Group), ein weltweit führendes Technologieforschungs- undBeratungsunternehmen, zum Marktführer für"Next-Gen"-Anwendungsentwicklungs- und Wartungsdienste (ApplicationDevelopment and Maintenance, ADM) ernannt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )Der ISG Provider Lens(TM) Next-Gen ADM Quadrant Report ernannteMindtree von den 29 bewerteten Dienstleistern zum führendenUnternehmen in den Bereichen 'Next-Gen ADM Services', AgileDevelopment and Continuous Testing. ISG bewertete Dienstleister nachbestimmten Kriterien wie unter anderem Umfang und Qualität ihrerDienstleistungsportfolios, strategischer Visionskraft undKundenzufriedenheit.Mindtrees herausragende Leistungsmerkmale sind laut desISG-Berichts wie folgt:- Rapider Automatisierungsfokus: Mindtree hat mehrereunternehmenseigene Plattformen und Beschleuniger errichtet, die aufTechnologien wie maschinelles Lernen, automatisierteCodegenerierung, robotergesteuerte Prozessautomatisierung undChatbots zurückgreifen, um ihre Kunden bei einer weitreichenderenAutomatisierung ihrer Geschäftsabläufe zu unterstützen.- Agile Erfahrungswerte: Mindtree zählt ca. 4400 Mitarbeiterweltweit, die in agile Arbeitsvorgänge involviert sind,einschließlich agiler Coaches, Scrum Master und Architekten. DasUnternehmen verfügt über ein Agile Center of Excellence inGainesville, Florida, eine High-Tech-Kommunikationsdrehscheibe fürIdeenfindung zwecks agiler Transformationsprozesse, Beratung,Zulieferung und Digitalgeschäfte.- Umfassendende und bereichsübergreifend ausgebildete Kräfte fürContinuous Testing: Mindtree konzentriert sich auf die Fortbildungseiner Mitarbeiter entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vomBack-Office bis zum Front-Office für kontinuierliche Prüfkonzepteund Hilfsmittel. Mitarbeiter werden in Bereichen wieAnwendererfahrung und Analytik ausgebildet."Unsere Kunden sind sich der Potenz kontinuierlicherBereitstellung zum Überwinden verhärteter Strukturen und zurErbringung optimierter, zügiger erfolgender Dienstleistungenbewusst", erklärte Manas Chakraborty, Senior Vice President und Headof Enterprise Services bei Mindtree. "Diese Anerkennung von ISGspiegelt die nachhaltigen Investitionen wider, die wir zwecks derZusammenstellung leistungsfähiger Hilfsmittel, Rahmenpläne und BestPractices getätigt haben, um eine integrierte und effiziente ITumsetzen zu können."Mindtree befindet sich als' Digital Anchor Partner' aufgrundseines technischen Vermögens, On-Shore-Consulting, Automatisierung,digitaler Angebotspakete und Plattformen in einer begünstigten Lagefür Unternehmenskunden", so Ashish Chaturvedi, Chefanalyst von ISGund Verfasser des Berichts."Die Mehrheit der Next-Gen-Entwicklungstätigkeiten konzentrierensich auf das Lösen geschäftlicher Problematiken, Umsatz- undGewinnoptimierung, die Gewährleistung herausragenderKundenerfahrungen sowie die Stärkung des allgemeinen Markenwertes",fügte Esteban Herrera, Partner und Global Leader bei ISG Research."Gleichzeitig konzentrieren sich die Wartungsvorgänge der nächstenGeneration auf den wirksamen Einsatz intelligenter Automatisierung,um Kosten um 20 bis 30 Prozent zu reduzieren - Einsparungen, die inEntwicklungstätigkeiten rückinvestiert werden können."Die ISG Provider Lens(TM) Quadrant-Berichtreihe bietet wertvolleEinblicke in die Ressourcen von Dienstleistungsunternehmen. DieBerichte basieren auf ISGs einzigartiger Methodik, die empirischedatengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit den realenArbeitserfahrungen und Observationen des internationalenISG-Beratungsteams zusammenfließen lassen.Weitere Informationen zu Mindtrees ADM Services sind unter https://www.mindtree.com/services/operations/application-development-supporterhältlich.Informationen zu ISGISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweitführendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Alsvertrauenswürdiger Geschäftspartner von über 700 Kunden, zu denen 75der weltweit 100 renommiertesten Unternehmen zählen, hat ISG sichverpflichtet, Konzerne, öffentliche Organisationen sowie Service- undTechnologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Exzellenz undschnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist auf digitaleTransformationsdienste spezialisiert, die Automatisierung, Cloud- undDatenanalytik, Managed Governance- und Risikodienste,Netzbetreiberdienste, Erstellung von Technologiestrategien undArbeitsabläufen, Änderungsmanagement sowie Forschung und Analysen zuMarktwissen und Technologie umfassen. ISG wurde 2006 gegründet undunterhält seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut. Das Unternehmenzählt über 1300 Mitarbeiter, die in mehr als 20 Ländern tätig sind -ein globales Team, das für seine innovative Denkweise, seinenMarkteinfluss, seine tiefgreifenden Branchenkenntnisse undtechnologisches Know-How sowie exzellenten Forschungs- undAnalysekapazitäten bekannt ist, die auf den industrieweitumfangreichsten marktspezifischen Daten basieren. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.isg-one.com .Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundiertenFachkenntnisse, um verhärtete Strukturen aufzubrechen, dieKomplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativenschneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit demGeschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und denEffizienzen, die sich durch Continuous Delivery ergeben, regen wirgeschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werdenwir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. 