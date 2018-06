Mindtree verkündet strategische Initiative für SAP® Leonardo, neues Angebotspaket für beschleunigte Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Leonardo":

Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Bluefin, der Mindtree-Geschäftsbereich für SAP-Lösungen, undRelational Solutions, Mindtrees Experten für Demand SignalRepositorys, haben einen Industrie-Accelerator für SAP Leonardovorgestellt, der für die Verbrauchsgüterindustrie (CPG) und dasproduzierende Gewerbe eine "fristgerechte und lückenlose"Auftragsabwicklung ermöglicht.Mindtree (https://www.mindtree.com/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_Makes_Strategic_Commitment_to_SAP_Leonardo_with_New_Package_of_Offerings_Designed_to_Accelerate_Adoption), einglobales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen imTechnologiesektor, hat eine strategische Initiative aufgelegt, umKunden bei der schnellen Einführung von SAP® Leonardo zuunterstützen, damit sie schon bald die Vorteile einer Plattform fürkontinuierliche Innovation auf Basis von künstlicher Intelligenz,maschinellem Lernen und dem Internet der Dinge voll ausschöpfenkönnen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )Mindtree investiert massiv in die Initiative. Beteiligt sind unteranderem Bluefin (https://www.bluefinsolutions.com/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_Makes_Strategic_Commitment_to_SAP_Leonardo_with_New_Package_of_Offerings_Designed_to_Accelerate_Adoption),der Mindtree-Geschäftsbereich für SAP-Lösungen (mit einemLeistungspaket), ein globales Kompetenzzentrum mit Fokus aufSAP-Lösungen sowie seine einzigartigen Ideenfindungs-Zentren in NewJersey, München und Bangalore. Mindtree will nach und nach neueServiceangebote und Leistungen anbieten, die strategisch an SAPLeonardo ausgerichtet sind.Die neueste Komponente der Mindtree-Initiative ist ein neuesOTIF-(On-Time, In-Full-)Industrie-Accelerator-Paket. Es soll dieVerbrauchsgüterindustrie und das produzierende Gewerbe dabeiunterstützen, mit den steigenden Anforderungen bezüglichAuftragsabwicklung Schritt zu halten und hohe Strafzahlungen inZusammenhang mit Lieferkettenproblemen zu vermeiden. Bluefin wird dasLeistungsspektrum des OTIF-Accelerator auf SAPPHIRE NOW® und derJahrestagung der ASUG (Americas' SAP Users' Group) vom 5.-7. Juni2018 in Orlando (Florida, USA) vorführen.Der OTIF-Accelerator stützt sich auf einen Satz Algorithmen undAnalytikfunktionen, mit denen Unternehmen Probleme in Zusammenhangmit der Lieferkette besser verstehen können. Auf Basis vonmaschinellem Lernen lassen sich Aktivitäten identifizieren, die sichnegativ auf die zukünftige Pflichterfüllung des Unternehmensauswirken könnten. Das SAP Leonardo Accelerator-Paket istgrößtenteils vorkonfiguriert, kann aber in der Regel kundenspezifischangepasst werden (gestützt auf SAP Cloud Platform)."Der IT-Bereich steht unter zunehmendem Druck, mit dem operativenGeschäft Schritt zu halten. Es kommt auf kontinuierliche Innovationan, um nicht abgehängt zu werden", sagte Brenton O'Callaghan vonMindtree, Global Head of SAP Leonardo. "Wenn man mit SAP-Softwarearbeitet und Innovationsarbeit leisten will, kommt man an SAPLeonardo nicht vorbei. Mit unseren Leistungen im BereichDesignkonzeption und unserer Erfahrung bei aufkommenden Technologiensind wir perfekt positioniert, um unsere Kunden bei einer raschenUmstellung zu unterstützen."Informationen zu Mindtree:Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalenWelt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wirsorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mitaufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durchContinuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an.Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer derbesten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondereUnternehmenskultur, die von mehr als 17.000 teamorientierten,engagierten 'Mindtree Minds' mit Unternehmergeist getragen wird.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oderhttp://www.bluefinsolutions.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.SAP, SAPPHIRE NOW und andere SAP-Produkte und -Dienstleistungen,die in diesem Text genannt werden, sowie die zugehörigen Logos sindMarken oder eingetragene Marken von SAP SE (oder einem mit SAPverbundenen Unternehmen) in Deutschland und anderen Ländern. BesuchenSie http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx fürweitere Informationen und Hinweise bezüglich Marken. Alle anderenNamen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligenFirmen.Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Markenihrer eingetragenen Inhaber.Pressekontakt:erhaltenSie von:INDIENDivya JainValue 360+91-9999704100divya@value360india.comUSAErik ArvidsonMatter+1-978-518-4542earvidson@matternow.comEUROPASusie WyethHotwire+44-20-7608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.comOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell