Mindtree schloss GJ20 mit höchstem, jemals erzieltem Geschäftsgewinn von 1,2 Mrd. USD und einem Umsatzwachstum von 9,4 % in CC ab

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Mindtree (http://www.mindtree.com/) , Anbieter für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, der seine Kunden zu schnelleren Geschäftsergebnissen führt, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das am 31. März 2020 endende Quartal, wie vom Vorstand genehmigt, bekannt."Unser unermüdlicher Fokus und unser kundenorientierter Ansatz haben zu einer robusten Leistung im vierten Quartal in mehreren Dimensionen geführt, einem Umsatzwachstum von 1,9 % bei konstanten Wechselkursen, einer Steigerung der operativen Marge um 150 Basispunkte und einem Rekordgewinn von 393 Millionen USD", so Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director. "Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2021 rechnen wir aufgrund der noch nie dagewesenen COVID-19-Pandemie mit einer schwächeren Nachfrage. Wir sind jedoch gut gerüstet, um die globale Krise zu überwinden, basierend auf dem Business-Continuity-Plan, den wir erfolgreich umgesetzt haben, um die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten und unsere Kunden weltweit gleichzeitig umfassend zu unterstützen. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir weiterhin Werte für unsere Kunden schaffen, profitables Wachstum vorantreiben, zukunftsfähige Talente entwickeln und Shareholder-Value maximieren werden."Wesentliche finanzielle Highlights:Quartal, das am 31. März 2020 endete- In USD:- - Umsatz in Höhe von 278,4 Millionen USD (Wachstum um 1,2 % gegenüber dem Vorquartal / 6,3 % gegenüber dem Vorjahr) Nettogewinn bei 28,2 Millionen USD (Wachstum von 1,8 % gegenüber dem Vorquartal / auf Vorjahresbasis unverändert)- In Indischen Rupien:- - Umsatz in Höhe von 20.505 Millionen Indischen Rupien (Wachstum um 4,3 % gegenüber dem Vorquartal / Wachstum um 11,5% gegenüber dem Vorjahr) Nettogewinn bei 2.062 Millionen Indischen Rupien (Wachstum um 4,7 % gegenüber dem Vorquartal / 3,9% gegenüber dem Vorjahr)Jahr, das am 31. März 2020 endete- In USD ausgedrückt:- - Einnahmen in Höhe von 1088,8 Millionen USD (Wachstum um 8,7 %) Nettogewinn bei 88,5 Millionen USD (Rückgang um 17,7 %)- In Indischen Rupien ausgedrückt:- - Einnahmen in Höhe von 77.643 Millionen Indischen Rupien (Wachstum um 10,6%) Nettogewinn bei 6.309 Millionen Indischen Rupien (Rückgang um 16,3%)Weitere Highlights:- Kunden:- - 307 aktive Kunden seit dem 31. März 2020 10 Millionen USD, Kunden wachsen um 1 Kunden auf insgesamt 23 an- Mitarbeiter:- - 21.991 Mindtree Minds seit dem 31. März 2020 Nach 12 Monaten beträgt der Abgang 17,4 %- BOTs*:- - Die Automatisierung spielt eine wichtige Rolle bei der Modernisierung unserer Technologie-Dienstleistungen und steigert neben der Effizienz auch die Geschwindigkeit, mit der Ergebnisse für unsere Kunden erzielt werden. Wir sind stolz darauf, berichten zu können, dass die Stärke unserer BOTs, die autonom mit unseren Mindtree Minds zusammenarbeiten, es unserem Team ermöglicht, mehr zu leisten und anspruchsvollere Ziele zu erreichen. Seit dem 31. März 2020 arbeiten wir mit 764 BOTs.*Autonom handelnde Software, die, frei von jeglichen menschlichen oder sonstigen Eingriffen, wichtige Aufgaben ausführt, die sonst von Menschen ausgeführt werden.- Q4-Deal gewinnt mit führenden globalen Kunden:Neue Kunden:- - Für einen führenden Anbieter von Zusatz- und Lebensversicherungsprodukten in Nordamerika wurde Mindtree als strategischer Partner in einer mehrjährigen Vereinbarung ausgewählt, um die Kundenerfahrung durch digitale Transformationsdienste zu verbessern. Ein führender Anbieter von Reisetechnologie entschied sich für Mindtree, um die ausgelagerte Produktentwicklung für ein großes Portfolio an Fluggesellschaften, Hotels, Reisebüros und Flughäfen zu verwalten. Für einen führenden Hersteller von Geräten für die Pflege von Außen- und Gartenanlagen hat Mindtree im Rahmen der DevOps Transformation Journey einen mehrjährigen Vertrag für Anwendungsentwicklung und Wartungsdienste erhalten. Als Teil der Vereinbarung unterstützt Mindtree den Kunden bei der Migration des Datacenters von einem Drittanbieter zum eigenen Datacenter des Kunden.Bestehende Kunden:- - Mindtree gewann den strategischen Annuitätsdeal mit einem führenden Immobilien-Dienstleistungsunternehmen, um End-to-End-Digital-fähige Technologiedienstleistungen zu implementieren und das Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Dieser Deal ist nicht nur aus Sicht der Größe von strategischer Bedeutung, sondern umfasst zudem Multi-Service-Angebote, die sich über den gesamten IT-Lebenszyklus erstrecken. Dies wurde auch in einer unserer jüngsten Pressemitteilungen angekündigt. Mindtree wird zudem Anwendungsentwicklung, Tests und Support-Dienstleistungen für einen Nischentechnologie-Player bereitstellen, der sich auf die Verwaltung von Zusatzleistungen spezialisiert hat.- Anerkennung:- - Mindtree wurde von der Information Services Group (ISG), einem weltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, als Marktführer für digitale Geschäftslösungen in den USA anerkannt. Mindtree wurde zudem von der ISG als Archetype Leader in Digital Transformation für seine Fähigkeiten in den Bereichen Continuous Testing, AGILE Development, Digital Business Engagement/Vision und zukünftige Investitionen anerkannt. Mindtree wurde für "Excellence in Learning Technology" und "Excellence in Diversity & Inclusion" von Business World HR Excellence Awards 2020 ausgezeichnet.- Ankündigungen- - Der Vorstand hat eine Schlussdividende von 100 % (Rs 10 pro Aktie mit Nominalwert von jeweils Rs 10) für das am 31. März 2020 endende Geschäftsjahr vorgeschlagen, die der Zustimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung bedarf.Informationen zu Mindtree:Mindtree (NSE: MINDTREE] ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, Größe mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mit seinem Slogan "Born digital" bietet Mindtree, jetzt ein Larsen & Toubro Group-Unternehmen, mehr als 300 Unternehmenskunden, die auf sein tiefes Fachwissen vertrauen, die Möglichkeit, Silos aufzuschlüsseln, die digitale Komplexität zu verstehen und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es IT, sich mit der Geschwindigkeit des Geschäfts zu bewegen, indem wir neue Technologien und die Effizienz von Continuous Delivery nutzen, um Geschäftsinnovationen anzuregen. Wir sind in 15 Ländern tätig und gelten stets als einer der besten Arbeitgeber, was sich tagtäglich in unserer Siegerkultur aus 21.000 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten "Mindtree Minds" widerspiegelt.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.mindtree.com/ , oder folgen Sie uns mit @Mindtree_LtdSafe HarbourBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die unsere zukünftigen Wachstumsaussichten betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die durch die COVID-19-Pandemie verursachten Bedingungen könnten die Technologieausgaben der Kunden senken, die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen beeinträchtigen, die Kaufentscheidungen potenzieller Kunden verzögern und unsere Fähigkeit zur Erbringung von Beratungsdiensten vor Ort beeinträchtigen. All dies kann sich negativ auf unsere zukünftigen Einnahmen, unsere Gewinnspanne und unsere finanzielle Gesamtleistung auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit wird möglicherweise auch durch eine Reihe externer Faktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst, die sich unserer Kontrolle entziehen. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die gelegentlich von uns oder in unserem Namen gemacht werden.Pressekontakt:INDIENTanuja SinghMindtree+91-9741000266Tanuja.Singh@mindtree.comVEREINIGTE STAATENErik ArvidsonMatter Communications+978-518-4542earvidson@matternow.comEUROPAEdward StevensonHotwire+44-(0)-783-459-7877Edward.Stevenson@hotwireglobal.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/115153/4581470OTS: MindtreeOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell