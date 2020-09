Mindtree schließt Partnerschaft mit Mölnlycke zur Begleitung bei Enterprise-Anwendung und Cloud-Transformation

Warren, N.j. und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Fünf-Jahres-Vertrag mit dem schwedischen Unternehmen für medizinische Lösungen stärkt die Präsenz von Mindtree auf dem europäischen Markt im Zusammenhang mit beschleunigter SAP-Umstellung.Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein führendes Unternehmen für digitale Transformation und Technologiedienstleistungen, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Mölnlycke eingegangen ist, um die Entwicklung und Wartung von SAP-Anwendungen sowie den Cloud-Betrieb zu übernehmen. Mindtree unterstützt Mölnlycke dabei, seine SAP vor Ort auf Microsoft Azure zu migrieren und den Übergang zu einem plattformgestützten DevSecOps-Betriebsmodell zu beschleunigen, das eine schnellere Reaktion auf geschäftliche Veränderungen und einen zuverlässigen IT-Support gewährleistet.Mölnlycke ist ein marktführender Anbieter von Produkten und Lösungen für die Wundversorgung und Chirurgie. Durch diese Zusammenarbeit wird Mölnlycke in der Lage sein, flexible, zuverlässige und sichere Lösungen, die wichtige Geschäftsfunktionen unterstützen, zu entwickeln, sodass neue Produkte schneller auf den Markt gebracht und eine bessere Benutzererfahrung ermöglicht wird."Unser Ziel ist es seit jeher, die Ergebnisse im Gesundheitswesen zu verbessern, und uns ist klar, wie wichtig bei dieser Mission die digitale Transformation und die Verlagerung eines größeren Teils unseres Geschäfts in die Cloud ist", erklärt Daniel Frick, VP, IT, Mölnlycke. "Die Partnerschaft mit Mindtree trägt dazu bei, unser Unternehmen flexibler zu machen und schneller auf neue Möglichkeiten zu reagieren."Mindtree wird die Prozesstransformationen in der SAP-Landschaft und die Automatisierung der IT mit Hilfe seines plattformgestützten Betriebsmodells unterstützen und betreuen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Mindtree auch den Testprozess automatisieren, um schnellere Systemupdates zu gewährleisten."Der Gesundheitssektor sieht sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die ständig Innovationen erfordern. Mölnlyckes Kooperation mit Mindtree wird die digitale Transformation des Unternehmens unterstützen, die auf der Cloud-basierten SAP und den DevSecOps basiert. Diese Transformation zu einem plattformgestützten Betriebsmodell wird sicherstellen, dass Mölnlyckes Prozesse weiterhin sicher und konform mit den Branchenvorschriften sind", plädierte Venu Lambu, Präsident, Global Markets, Mindtree. "Durch diese Partnerschaft erweitert Mindtree zudem seine Präsenz in der nordischen Region und stärkt seine Position auf dem europäischen Markt."Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zu stärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet und ist heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierte Fachkenntnis in den Dienst von mehr als 290 Geschäftskunden, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.Weitere Informationen finden Sie unter www.mindtree.com (https://www.mindtree.com/) oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.Alle hier genannten Produkte und Firmennamen sind ggf. Marken ihrer registrierten Inhaber.Pressekontakt:INDIENTanuja SinghMindtree+91-9741000266Tanuja.Singh@mindtree.comUSAErik ArvidsonMatter Communications+1-978-518-4542earvidson@matternow.comEUROPAEdward StevensonHotwire+44 (0) 783-459-7877Edward.Stevenson@hotwireglobal.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell