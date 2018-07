Mindtree richtet Stiftungslehrstuhl für künstliche Intelligenz in der School of Engineering der Stanford University ein

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Mindtree verpflichtet sich zu einer Zusicherung in Höhe von 2Millionen USD, um die Einrichtung eines Lehrstuhls für einenFakultätswissenschaftler mit bevorzugtem Forschungsschwerpunkt aufkünstlicher Intelligenz zu unterstützenMindtree, ein globaler Dienstleister für digitale Transformationund Technologie, der seine Kunden beim beschleunigten Geschäftserfolgunterstützt, spendet der School of Engineering der StanfordUniversity 2 Millionen USD, um einen dauerhaften Stiftungslehrstuhlfür einen Fakultätswissenschaftler einzurichten, dessenForschungsschwerpunkt auf künstlicher Intelligenz (ArtificalIntelligence, AI) liegt. Die Ernennung zum Fakultätswissenschaftlergleicht einer Anerkennung der Errungenschaften vonNachwuchswissenschaftlern, die sich entscheidend für Innovationeinsetzen, um die Stanford School of Engineering in ihrem Vorhaben zuunterstützen, einige der dringendsten Herausforderungen der Welt zumeistern. Dekanin Jennifer Widom hat Professor Silvio Savarese zumersten Mindtree-Fakultätswissenschaftler ernannt. Silvio Savarese istaußerordentlicher Professor für Computerwissenschaften an derStanford University sowie Direktor des SAIL-Toyota Center fürAI-Forschung in Stanford. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählenComputervision, robotische Wahrnehmung und maschinelles Lernen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )"Der Einsatz AI-basierter Technologien ist mittlerweile für jedesUnternehmen erfolgskritisch, das an effizienteren Arbeitsabläufeninteressiert ist sowie das Verhalten seiner Kunden besser verstehenund voraussehen und eine schnellere Markteinführung seinermaßgeschneiderten Produkte und Dienstleistungen bewirken möchte", soRostow Ravanan, CEO und Managing Director von Mindtree. "Wirunterstützen die Stanford School of Engineering mit Stolz bei derbeschleunigten Entwicklung von AI zum Lösen komplexer Probleme, denenUnternehmen sowie die Gesellschaft heute gegenüberstehen."Mindtree verfügt über tiefgreifende Erfahrung mit AI-Technologienund arbeitet mit zahlreichen Unternehmenskunden in verschiedenenBranchen zusammen, um die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenzund maschinellem Lernen zu implementieren und nutzbringendeinzusetzen. Das umschließt beispielsweise den Einsatz vonAI-Technologien, um Verbrauchsgüterunternehmen die Optimierung ihrerLieferkette zu ermöglichen, Versicherungsunternehmen bei derVerwendung von Chatbots oder virtuellen Assistenten zur Förderung desKundendialogs zu helfen oder mit Fluggesellschaften zurBereitstellung von AI zusammenzuarbeiten, um die Reiseentscheidungenvon Kunden besser zu verstehen und dementsprechend mehrpersonalisierte Angebote zu erstellen. Mindtree hat AI auch imgesamten eigenen Unternehmen eingeführt und setzt eine ReiheAI-basierter virtueller Agenten ein, die an der Seite der über 17.000Mindtree Minds arbeiten und die Verwaltung der IT-Infrastruktur sowieDateneinträge in personalbezogenen und finanziellen Arbeitsabläufenautomatisieren."AI wird bei der Neugestaltung von Unternehmen verschiedenerBranchen sowie bei einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualitätvon Menschen auf der ganzen Welt eine transformative Rolle spielen",so Dr. Satya Ramaswamy, Executive Vice President, EnterpriseRe-imagination Business bei Mindtree. "Wir freuen uns sehr, eineInstitution bei der Entwicklung des vollen Potenzials von AIunterstützen zu dürfen, die international einen so ausgezeichnetenRuf wie die Stanford School of Engineering genießt."Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalenWelt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wirsorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mitaufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durchintegrierte Dienstleistungen über die beiden Säulen der IT hinwegergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeberbewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur,die von fast 19.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds"mit Unternehmergeist getragen wird. Für weitere Informationenbesuchen Sie uns auf www.mindtree.com oder folgen Sie uns@Mindtree_Ltd (https://twitter.com/Mindtree_Ltd).Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Produkt- undUnternehmensnamen können Markennamen ihrer eingetragenen Besitzersein.