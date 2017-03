Mindtree positioniert sich in den Zinnov Zones 2016 - Media & Technology in der Leadership Zone für Publishing, Broadcasting und Education

Bangalore und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -Mindtree, ein globaler Anbieter von digitalen Transformations- undTechnologie-Services, wurde in Zinnovs internationaler Studie zuDienstleistungen für Medien und Technik mit dem Titel "Zinnov Zones2016 - Media & Technology" in der Leadership Zone für die VertikalenPublishing, Broadcasting and Education aufgeführt. Im Abschnitt mitden speziell auf Technologie ausgerichteten Bewertungen wurdeMindtree als erfahrener und etablierter Ansprechpartner fürOver-the-top-Videotechnologie eingestuft.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140416/681203 )Die Studie bietet auf bestimmte Vertikale und Technologienbezogene Bewertungen auf Grundlage von Parametern wie bspw.Kapazitäten, Ökosystem-Verlinkung und Kundenbeziehungen. Die aufVertikale bezogene Bewertung beurteilt die Anbieter dabei insämtlichen Servicebereichen und -angeboten für jeweils ein bestimmtesSegment. Für die technologiespezifische Bewertung hingegen werden dieServiceanbieter anhand verschiedener Kapazitäten in wesentlichenneuen Technologiebereichen eingestuft. Eine Kurzfassung der Studieerhalten Sie hier (https://www.slideshare.net/zinnov/zinnov-zones-media-technology-2016) ."Die Medienbranche wandelt sich auch weiterhin auf sehrinteressante Art und Weise, was mit dem Aufkommen digitalerTechnologien einhergeht. Unsere Medienkunden sehen in uns dankunserer starken Fähigkeiten in den Bereichen Digital, Mobilität,Analytik, Content-Management sowie bei anderen damit verwandtenLösungen einen zuverlässigen Berater", so Balaji Thirumalai, SVP undLeiter der Bereiche Technology, Media & Services bei Mindtree. "DieseAnerkennung durch Zinnov ist eine Folge unserer beträchtlichenInvestitionen, unseres innovativen Ansatzes und unserer Kompetenzen,die es uns ermöglichen, wertvolle Geschäftsergebnisse für unsereKunden zu erzielen.""Mindtree wurde in der Leadership Zone für die BereichePublishing, Broadcasting und Education bewertet. Mithilfe einerbemerkenswerten Produktentwicklung sowie der Fähigkeit,End-to-End-Services für Datenmanagement/Analytik anzubieten, konnteMindtree sich gegenüber seinen Mitbewerbern absetzen. DieseFähigkeiten werden das Unternehmen in Zukunft in die einmalige Lageversetzen, sich andere Segmente mit hohem Wachstum im Bereich Medienund Entertainment zu erschließen", erklärte Sidhant Rastogi, Partnerund Practice Head bei Zinnov.Über ZinnovZinnov wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in SiliconValley und Bangalore. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg konnteZinnov tiefgehende Fachkenntnisse in den Bereichen Engineering undDigital Practice entwickeln. Das Unternehmen hilft seinenAuftraggebern beim wirksamen Einsatz von globaler Innovation undTechnologie-Ökosystemen, um Innovation und digitale Transformation zubeschleunigen.Zinnovs Team aus erfahrenen Experten bedient Kunden in denBereichen Software, Fahrzeugtechnik, Telecom & Networking,Halbleiter, Verbraucherelektronik, Speicherung, Gesundheitswesen,Bankwesen, Finanzdienstleistungen und vertikaler Einzelhandel in denUSA, Europa, Japan und Indien. Für weitere Medien-Anfragenkontaktieren Sie bitte Jaya Shukla unter media@zinnov.comÜber MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] bietet Dienstleistungen ? von derKonzeption bis zur Ausführung ? auf dem Gebiet der digitalenTransformation und Technologie und unterstützt damit Kunden derGlobal 2000 (FORBES), ihre Konkurrenz zu übertreffen. "Born digital"ist ein agiler, kollaborativer Ansatz von Mindtree zur Entwicklungkundenspezifischer Lösungen innerhalb der digitalenWertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende Fachkompetenzdes Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- undAnwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zuverwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbernabheben möchten, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder dasUmsatzwachstum beschleunigen möchten, wir können Ihnen dabei helfen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.Pressekontakt:für Medien:IndienAnkita DubeyMindtree+91-7899169001ankita.dubey@mindtree.comUSAAndrea DunbeckMatter Communications+1-978-518-4555adunbeck@matternow.comEuropaImogen NationHotwire+44-20-7608-4675imogen.nation@hotwirepr.comOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell