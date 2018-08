Mindtree nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zur weltweiten Unterstützung von Banken bei der Risikoverringerung und optimierter Compliance

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Dienstleistungsangebote nutzen Tookitaki, eine Plattform fürmaschinelles Lernen, zur Unterstützung von Banken bei derAutomatisierung von Geldwäschebekämpfung und der Durchführung vonKontenabstimmungenMindtree (http://www.mindtree.com/), ein globaler Dienstleister imBereich digitaler Wandel und Technologie, der seinen Kunden zurascheren Geschäftsergebnissen verhilft, setzt künstliche Intelligenzund maschinelles Lernen ein, um Banken bei der Aufdeckung vonFinanzkriminalität zu unterstützen und zu einer optimiertenDurchführung von Kontenabstimmungen zu verhelfen. DieseDienstleistungen werden durch die Zusammenarbeit mit TookitakisPlattform für maschinelles Lernen ermöglicht.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )Banken sowie sonstige Finanzinstitute sehen sich sowohl durch dieweltweit stets raffinierter werdenden Methoden finanziellerVerbrechen herausgefordert als auch durch die zunehmend komplexerangelegten Richtlinien, die strenge Betriebsnormen undBerichterstattungsformate erforderlich machen. Die anhaltendenBemühungen, Geldwäscherei manuell aufzudecken, die Handhabungfalscher Alarme sowie fragmentierte Abgleichsverfahren sindkostspielig und zeitaufwendig. Es ist für diese Einrichtungen daherabsolut notwendig, viele dieser Vorgehensweisen zu automatisieren, umFehler zu verringern und rascher auf Vorfälle reagieren zu können.Um sich dieser Herausforderungen anzunehmen, bieten Mindtree undTookitaki nun folgende Dienstleistungen an:- Intelligentes Alarmmanagement (https://www.mindtree.com/about/resources/smart-alert-management-solution): Ein vollständigautomatisiertes, sich dynamisch anpassendes Modell, das mit aufkünstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierendenTechnologien operiert, um Verdachtsfälle präziser erkennen zukönnen. So wird die Anzahl falscher Alarme reduziert, wahrePositive erhöht (Verdachtsfälle, die von Regelungssystemen bzw.veralteten Systemen verfehlt werden), Kosten reduziert und dieProduktivität der Analysten gesteigert. Banken können ihre Methodender Geldwäschebekämpfung durch maschinelles Lernen optimieren.- Intelligentes Abstimmungsmanagement (https://www.mindtree.com/about/resources/smart-reconciliation-management-solution): Einautomatisierter End-to-End-Ansatz zur Durchführung derKontenabstimmung über sämtliche Unternehmensfunktionen hinweg. DieNutzung maschinellen Lernens und Analytik führt zu erhöhtenÜbereinstimmungsraten, löst Ausnahmefälle, empfiehltAnpassungsbeträge und erstellt Protokolle, um Geschäftsabläufeleichter verständlich zu machen. Auf diese Weise gewinnenKontenabstimmungen, die zuvor subjektiv gehandhabt wurden undfehleranfällig waren, an mehr Objektivität und Präzision. Bankenkönnen Ausnahmefälle automatisch handhaben und Quellsystemekorrigieren, ohne an Compliance einzubüßen."Heutzutage ist es für Banken zwingend erforderlich, vieleursprünglich manuell gehandhabte, arbeitsaufwendige undfehleranfällige Aufgabenbereiche zu automatisieren", so Kamran Ozair,Executive Vice President und Head of Banking, Finanzdienstleistungenund Versicherungen, bei Mindtree. "Diese Partnerschaft vereintTookitakis prognostische Modellierungsleistungen mit Mindtreesumfangreichen Kompetenzen in Bezug darauf, Kunden bei derKapitalisierung künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens zuunterstützen, um Banken bei der Gestaltung effizientererGeschäftsabläufe zur Seite zu stehen.""Rapide Entwicklungsprozesse auf dem Gebiet der künstlichenIntelligenz und Robottechnologien haben zu einem umfangreichenEinsatz automatisierter Technologien in verschiedenen Branchengeführt", erklärte Abhishek Chatterjee, Gründer und CEO vonTookitaki. "Insbesondere in Bezug auf Banken, die an strikte Regelngebunden sind und deren Spielraum für Fehler gering ist, kannAutomatisierung Qualität, Produktivität und Ertragskraftvorantreiben. Unsere Zusammenarbeit mit Mindtree lässt Kunden aus demFinanzdienstleistungsbereich die Vorteile künstlicher Intelligenz undmaschinellen Lernens leichter und effizienter in das kritischeTerrain integrieren, das sich mit der Einhaltung geltenderRechtsvorschriften beschäftigt."Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalenWelt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wirsorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mitaufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durchContinuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an.Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer derbesten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondereUnternehmenskultur, die von mehr als 19.000 teamorientierten,engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oderfolgen Sie uns @Mindtree_Ltd (https://twitter.com/Mindtree_Ltd).Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen könnenMarkennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.