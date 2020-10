Mindtree meldet Ergebnisse des zweiten Quartals für GJ 21

Bangalore, Indien und Warren, N.j. (ots/PRNewswire) - - Allgemeines Umsatzwachstum von 3,1 % im Vergleich zum Vorquartal, in USD- EBITDA-Marge bei 19,6 % und Gewinnmarge nach Steuern bei 13,2 %Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, das seinen Kunden dabei hilft, schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen, gab heute die konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal zum 30. September 2020 bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden.Unsere Leistung mit einem breit gestreuten Wachstum und einem Umsatz von 261 Mio. USD sowie einem EBITDA von 19,6 % in diesem Quartal erfreut und ermutigt mich. Wir schätzen das Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegenbringen und danken unseren Mitarbeitern für ihr unablässiges Engagement und ihren Teamgeist während diesen beispiellosen Zeiten. Unser Ansatz, in der neuen Normalität für Unternehmen Möglichkeiten neu zu definieren, hat uns befähigt, für das erste Halbjahr ausgeglichene Ergebnisse zu erzielen Dies hat dazu beigetragen, das Vertrauen in unsere Strategie zu festigen, um unsere vorhandenen Stärken auszubauen und rentables Wachstum zu fördern, indem wir für unsere Kunden der erste Ansprechpartner für Unternehmenstransformation werden, zukunftsfähige Talente formen und für alle unsere Stakeholder einen Wert schaffen", sagte Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director von Mindtree.Wichtige Finanzkennzahlen:Quartal zum 30. September 2020- In US-Dollar:- Umsatz 261 Mio. USD (Wachstum von 3,1 % im Quartalsvergleich /Rückgang um 3,7 % im Jahresvergleich) Nettoerlös 34,3 Mio. USD(Wachstum von 21,5% im Quartalsvergleich / 79,2 % imJahresvergleich)- In Rupien:- Umsatz 19.260 Mio. INR (Wachstum von 0,9% im Quartalsvergleich /0,6 % im Jahresvergleich) Nettoerlös 2.537 Mio. INR (Wachstum von19,1% im Quartalsvergleich / 87,9% im Jahresvergleich) Sonstige Kennzahlen:- Kunden:- 283 aktive Kunden zum 30. September 2020 8 Kundenzugänge währenddes Quartals Kunden mit 10 Mio. USD um 1 gewachsen, insgesamt 24- Mitarbeiter:- 21.827 Mindtree Minds zum 30. September 2020 Mitarbeiterabgänge inden vergangenen 12 Monaten: 13,8 % Geschäftsabschlüsse im 2.Quartal mit führenden globalen Kunden: Mindtree wurde für einenglobalen CPG-Kunden als strategischer Partner für die digitaleTransformation ausgewählt. Mindtree bietet Managed Services zurVerwaltung digitaler Plattformen, schafft digitale Vermögenswerteund bietet zwecks zeitnaher EntscheidungsfindungsprozesseEinblicke für Analysen in Echtzeit. Mindtree erweitert seinEngagement mit einer führenden nationalen Bank in den USA, und istnun deren strategischer Managed-Services-Partner für Anwendungenzwecks Optimierung der Prozesse, Verwaltung und Optimierung derTechnologieanwendungen und Beschleunigung des Wegs zurUnternehmenstransformation. Mindtree hat mit einem schwedischenUnternehmen für medizinische Lösungen einen mehrjährigen Vertragabgeschlossen, um Unterstützung für SAP-Anwendungen zu erbringenund wird das "On-Premise"-SAP des Kunden zu Microsoft Azuremigrieren, um ein plattformgestütztes DevSecOps-Betriebsmodell zuermöglichen. Für einen führenden Anbieter vonUnterhaltungselektronik im Vereinigten Königreich wird MindtreeEndnutzerdienste erbringen und verwendet dafür Sprach-Bots undRessourcen der erweiterten/virtuellen Realität (AR/VR), umentfernte Filialen und Mitarbeiter zu unterstützen.- Anerkennung:- Mindtree wurde für Microsoft Azure als "Expert Managed ServiceProvider" anerkennt, was Mindtrees Know-how im Bereich vonCloud-Services kennzeichnet. Eine digitale Fallstudie von Mindtreewurde im "ISG Digital Case Study Book-2020" für ein führendesOnline-Lebensmittelgeschäft mit dem Titel "Delivering on thePromise of Data" als eine der 25 besten Fallstudien ausgezeichnet.Mindtree wurde im Bericht "Next-Gen Private/Hybrid Cloud - DataCenter Services & Solutions 2020" von ISG Provider Lens alsführend im Bereich Managed Services anerkannt. Mindtree wurde imBericht "SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners (Mid-Market)2020" von ISG Provider Lens als führend im Vereinigten Königreichund den USA für die SAP S/4HANA Systemtransformation, ManagedApplication Services für SAP ERP und SAP Leonardo Servicesanerkannt.- Ankündigungen- Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung am 15. Oktober 2020 eineZwischendividende von 75 % erklärt (7,5 INR je Aktie mit einemNennwert von 10 INR). Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mindtree, jetzt eine Konzerngesellschaft von Larsen & Toubro, wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 280 Geschäftskunden verlassen sich auf die fundierte Fachkenntnis des Unternehmens, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in mehr als 15 Ländern rund um den Globus werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.mindtree.com (http://www.mindtree.com/) oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.Safe-Harbor-ErklärungBestimmte Aussagen in dieser Mitteilung über unsere zukünftigen Wachstumsaussichten sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Bedingungen könnten die Technologie-Ausgaben von Kunden verringern, die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen beeinträchtigen, Kaufentscheidungen potenzieller Kunden hinauszögern und unsere Fähigkeit, Beratungsdienste vor Ort zu erbringen, beeinflussen - alle diese Faktoren könnten sich negativ auf unseren künftigen Umsatz, unsere Marge und die allgemeine finanzielle Leistung auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit kann auch durch eine Reihe externer Faktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst werden, die nicht unter unserer Kontrolle sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die möglicherweise von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.Pressekontakt:INDIENTanuja SinghMindtree+91 9741000266Tanuja.Singh@mindtree.comMindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059;CIN: L72200KA1999PLC025564, Telefon: +91 80 6706 4000, Fax: +91 80 6706 4100;E-Mail: info@mindtree.com/investors@mindtree.com Website: www.mindtree.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell