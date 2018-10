Mindtree meldet Ergebnisse des zweiten Quartals 2018-19

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -In US-Dollar: Der Nettogewinn steigt um 24,9 % imQuartalsvergleich bzw. um 50,4 % im Jahresvergleich.Der Umsatz steigt um 2,0 % im Quartalsvergleich bzw. um 19,5 % imJahresvergleich.Mindtree (http://www.mindtree.com), ein globaler Dienstleister imBereich Technologie und digitaler Wandel, gab heute die seitens desVorstands freigegebenen Konzernergebnisse des am 30. September 2018beendeten zweiten Quartals bekannt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )"Unsere tiefe Fachkenntnis im Digital- und Run-Geschäft beschertunseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil, gleichzeitig treibt sieMindtrees kontinuierliches Wachstum voran", sagte Rostow Ravanan, CEO& Geschäftsführer von Mindtree. "Wir investieren in einplattformbasiertes Modell der 'kompletten Automatisierung' undgewinnen dadurch immer größere Geschäftsabschlüsse und Anerkennung inder Branche. In diesem Quartal haben wir außerdem verstärktInnovation bei unseren Umschulungsmaßnahmen betrieben, damit unsereLeute in der modernen Informationswirtschaft erfolgreich sind."Bedeutende finanzielle Eckdaten:Für das am 30. September 2018 beendete Quartal- Angaben in USD: - Umsatz 246,4 Millionen $ (Wachstum von 2,0 % imQuartalsvergleichbzw. von 19,5 % im Jahresvergleich)- Wachstum in konstanter Währung 2,4 % gegenüber dem vorherigenQuartal- Nettogewinn 29,1 Millionen $ (Wachstum von 24,9 % imQuartalsvergleich bzw. von 50,4 % im Jahresvergleich)- Angaben in INR: o Umsatz 17.554 Millionen INR (Wachstum von 7,1% im Quartalsvergleich bzw. von 31,8 % im Jahresvergleich) oNettogewinn 2.063 Millionen INR (Wachstum von 30,4 % imQuartalsvergleich bzw. von 65,4 % im Jahresvergleich)Weitere Eckdaten:- Kunden: - 341 aktive Kunden zum 30. September 2018- 10-Million-$-Kunden stiegen um 2 (insgesamt 21)- 5-Million-$-Kunden stiegen um 5 (insgesamt 44)- Belegschaft: - 19.402 Mindtree Minds zum 30. September 2018- Abwanderungsquote der vergangenen 12 Monate liegt bei 13,0 %- BOTs*: - Der Automatisierung kommt bei der Modernisierung dertechnologischen Dienstleistungserbringung eine besondereBedeutungzu; sie steigert die Effizienz und Erfolgsgeschwindigkeit fürunsere Kunden. Unsere leistungsfähigen BOTs arbeiten autonomnebenunseren Mindtree Minds und ermöglichen, dass unser Team mehrleisten und sich größere Ziele setzen kann.- Zum 30. September 2018 haben wir 484 BOTs.*Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholendeAufgaben abarbeitet, ohne dabei auf eine Interaktion mit einemmenschlichen Benutzer oder anderweitiges Eingreifen angewiesen zusein- Neue Langzeitverträge im Wert von mehreren Millionen Dollar mitführenden Kunden aus aller Welt: - Mindtree baut seine Kooperationmit einem Bestandskunden aus undist jetzt Digitalisierungspartner für einen großenmultinationalenKonzern im Verbrauchsgütersektor quer durch alle Marketingkanäle- Bereitstellung von Cloud-Abläufen unter einem ManagedServices-Modell für einen Weltmarktführer im Bereichprivatwirtschaftliches Cloud-Datenmanagement- Grundlegende Neuaufstellung zum Erhalt aussagekräftigerKundeneinblicke und Migration zu einer Cloud-Infrastruktur durchMindtrees beratungsorientierten Ansatz für ein renommiertesUnternehmen im Gastgewerbe- Schaffung eines Datensees und Aufbau einer Analyseplattform füreine der weltgrößten Investmentgesellschaften- Auszeichnungen: - Positionierung als Leader im ISG ProviderLens(TM) SAP CloudPlatform Services Quadrant 2018 und als Rising Star im ISGProvider Lens(TM) SAP S/4HANA und SAP BW/4HANA Quadrant 2018- Auszeichnung als Innovator in Avasants Intelligent AutomationRadarView(TM) Bericht 2018- Positionierung im ISG Provider Lens(TM) Next-Gen ApplicationDevelopment & Maintenance (ADM) Services Quadrant Report 2019 alsGlobal Leader in den Kategorien Next-Gen ADM, Continuous Testingund Agile Development- Ankündigungen - Der Vorstand empfahl bei seinem Meeting am 17.Oktober 2018 eineZwischenausschüttung von 30 % (3 INR je Aktie bei einem Nennwertvon 10 INR je Aktie).Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalenWelt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wirsorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mitaufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durchContinuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an.Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer derbesten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondereUnternehmenskultur, die von 19.000 teamorientierten, engagierten"Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgenSie uns @Mindtree_Ltd.Safe-Harbour-ErklärungBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unsererkünftigen Wachstumsperspektiven sind vorausschauende Aussagen undunterliegen daher zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazuführen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichemUmfang von den in vorausschauenden Aussagen vorweggenommenenErgebnissen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zurAktualisierung der mitunter von uns selbst bzw. in unserem Namengetätigten vorausschauenden Aussagen.Besuchen Sie uns auf http://www.mindtree.com.Pressekontakt:erhaltenSie von:INDIENSwetha GanesanMindtree+91-97890-61981Swetha.Ganesan@mindtree.comUSAErik ArvidsonMatter Communications+1-978-518-4542earvidson@matternow.comEUROPASusie WyethHotwire+44(0)207-608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.comMindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road,Bangalore-560059;CIN: L72200KA1999PLC025564; Tel.: +91-80-6706-4000; Fax:+91-80-6706-4100;E-Mail: info@mindtree.com / investors@mindtree.com; Website:http://www.mindtree.comOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell