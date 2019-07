Mindtree meldet 10,3% Umsatzwachstum im Jahresvergleich

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Mindtree (http://www.mindtree.com/), Anbieter fürTechnologiedienstleistungen und digitale Transformation, der seineKunden zu schnelleren Geschäftsergebnissen führt, gab heute seinekonsolidierten Ergebnisse für das am 30. Juni 2019 endende ersteQuartal, wie vom Vorstand genehmigt, bekannt.Gemeinsame Erklärung von Rostow Ravanan, MD & CEO, und PradipMenon, CFO, zum Ergebnis von Mindtree für das erste Quartal desGeschäftsjahres 2020 - Hier anschauen(https://www.youtube.com/watch?v=Eva9L1bkMKY&feature=youtu.be)"Trotz zahlreicher Unsicherheiten konnten wir stabile Ergebnisseerzielen, was die einzigartigen Stärken von Mindtree widerspiegelt",so Rostow Ravanan, CEO & Managing Director, Mindtree. "In diesemQuartal haben wird einen Höchststand bei den Vertragsabschlüssenerreicht, der das Tempo für den Rest des Jahres vorgibt. Selbst wennexterne Faktoren einige Herausforderungen darstellen, sind wiraufgrund unserer fokussierten Strategie und unserer starkenKundenbeziehungen zuversichtlich, auch im Geschäftsjahr 2020 dieWachstumsraten der Branche zu übertreffen."Wesentliche finanzielle Highlights:Quartal, das am 30. Juni 2019 endete- Umsatz in Höhe von 264,2 Millionen USD (Wachstum von 0,8% gegenüberdem Vorquartal / 9,4% gegenüber dem Vorjahr)KonstantesWährungswachstum von 1,1% gegenüber dem Vorquartal / 10,3 %gegenüber dem Vorjahr)- Nettogewinn bei 13,4 Millionen USD (Rückgang um 52,7% gegenüber demVorquartal / 42,7% gegenüber dem Vorjahr)- Umsatz in Höhe von 18.342 Millionen Indischen Rupien (Rückgang um0,3% gegenüber dem Vorquartal / Wachstum um 11,9% gegenüber demVorjahr)- Nettogewinn in Höhe von 927 Millionen Indischen Rupien (Rückgang um53,3% im Vergleich zum Vorquartal / 41,4% im Vergleich zum Vorjahr)- In USD:- In Indischen Rupien:Weitere Highlights:- 346 aktive Kunden seit dem 30. Juni 2019- 5-Millionen-USD-Kunden wachsen um 1 Kunden auf insgesamt 46 an- 20.935 Mindtree Minds seit dem 30. Juni 2019- Nach 12 Monaten beträgt der Abgang 15,1%- Die Automatisierung spielt eine wichtige Rolle bei derModernisierung unserer Technologie-Dienstleistungen und steigertneben der Effizienz auch die Geschwindigkeit, mit der Ergebnissefür unsere Kunden erzielt werden. Wir sind stolz darauf, berichtenzu können, dass die Stärke unserer BOTs, die autonom mit unserenMindtree Minds zusammenarbeiten, es unserem Team ermöglicht, mehrzu leisten und anspruchsvollere Ziele zu erreichen.- Seit dem 30. - Mehrjährige und mehrere Millionen schwere Gewinne bei führendenglobalen Kunden:Neue Kunden:- Mindtree hat einen neuen Vertrag mit einem führenden Retail-Playerim Bereich Verbraucherelektronik & Wireless-Dienstleistungenabgeschlossen, um skalierbare End-to-End-Managed-Servicesbereitzustellen und um Automation und Self-Service voranzutreiben.- Mindtree wird die Verwaltung globaler Schlüsselanwendungen füreinen deutschen Automobilhersteller unterstützen.- Und für einen führenden Versicherungsanbieter in Nordamerika wirdMindtree dessen Richtlinien- und Abrechnungsplattform in derAgile-Umgebung verwaltenBestehende Kunden:- Mindtree wird Network Engineering & Operations auf derAzure-Plattform für ein global führendes Unternehmen im BereichComputersoftware und -technologie bereitstellen- und Anwendungsentwicklungsdienstleistungen im Bereich der Daten-und Personalisierungsinitiativen für führende Anbieter in derHotelbranche Nordamerikas anbieten- Mindtree wurde auf den "Compliance Leadership Summit & Awards2019", die von UBS Forums gehostet wurden, als "Best ComplianceFramework of the Year " ausgezeichnet.- Magnet360, die Mindtree Salesforce-Praxis, wurde in den USA als"Leader" und in Deutschland als "Rising Star" für "ProfessionalServices for Salesforce Sales and Service Cloud" in der "2019Salesforce Ecosystem Quadrant-Studie" von ISG Provider Lens(TM)hervorgehoben.- Mindtree wurde von der Information Services Group (ISG), einemweltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen,für seine Rolle in zwei der 25 besten Beispiele für digitaleTransformation im Jahr 2019 ausgezeichnet, wie dies im neuveröffentlichten ISG-Buch "Digital Excellence: 25 WinningPartnerships" nachzulesen ist.- Anerkennung:Informationen zu Mindtree:Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales IT-Beratungs- undDienstleistungsunternehmen, das Kunden in 18 Ländern hilft,Geschäftsagilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu erzielen. Wirnutzen die Leistungsfähigkeit von Continuous Delivery, unserdigitales Know-how, unsere Branchenkenntnisse und Forschung an neuenTechnologien, um die Effizienz zu steigern und Geschäftsinnovationenfür mehr als 346 Kunden zu ermöglichen.Mindtree gilt kontinuierlich als einer der besten Arbeitsplätze.Dies ist ein Spiegelbild unserer unternehmerischen, kollaborativenund engagierten "Mindtree Minds", einer "Winning Culture", die unserEngagement für Exzellenz, Innovation und Co-Creation definiert.Weitere Informationen finden Sie auf www.mindtree.com oder folgenSie uns mit @Mindtree_LtdSafe HarbourBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die unserezukünftigen Wachstumsaussichten betreffen, sind zukunftsgerichteteAussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten,die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnissewesentlich von den Ergebnissen in solchen zukunftsgerichtetenAussagen abweichen. Safe HarbourBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die unserezukünftigen Wachstumsaussichten betreffen, sind zukunftsgerichteteAussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten,die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnissewesentlich von den Ergebnissen in solchen zukunftsgerichtetenAussagen abweichen. Wir sind nicht dazu verpflichtet,zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die gelegentlich vonuns oder in unserem Namen gemacht werden.