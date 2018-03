Mindtree lanciert Decision Moments für Marketingfachleute

Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Datenforschungsplattform nutzt Adobe Experience Cloud fürhandlungsrelevante ErkenntnisseMindtree (https://www.mindtree.com/?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_and_Adobe_Partner_to_Help_Businesses_Gain_Actionable_Insights_from_Customer_Data), ein globaler Dienstleister imBereich digitaler Wandel und Technologie, hat heute bekanntgegeben,dass seine Erkenntnisplattform Decision Moments (https://www.mindtree.com/services/digital/data-analytics/data-analytics-platform?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=Mindtree_and_Adobe_Partner_to_Help_Businesses_Gain_Actionable_Insights_from_Customer_Data) auf Basis derMicrosoft Azure Platform ab sofort Adobe Experience Cloud nutzt,damit Marketingfachleute von schnelleren Konversionen und einemhöheren Kundenertragswert profitieren.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )Marketingfachleute müssen die Kundenreise neu erfinden, indem siedie Bereiche verstehen, wo die Kundenerfahrung weniger intuitiv undindividualisiert wird, und ein kontextbezogenes und zugleichpersonalisiertes Erlebnis bieten. Nur so können Marketingfachleuteihre Ressourcen zielgruppengerecht einsetzen.Mit Decision Moments will Mindtree dem Marketingsektor dabeihelfen, diese Hürde zu überwinden. Es integriert mit den digitalenFußabdrücken von Adobe Experience Cloud, ergänzt durch Offline- undFremddaten. Auf diese Weise erhalten Marketingfachleute eine360-Grad-Sicht des Kunden, einschließlich Mikrosegmentierung. Mitdiesem Experimentiersandkasten in Decision Moments sindMarketingfachleute in der Lage, die Mikrosegmente anhandkontrollierter Experimente zu validieren. Mit Strategien wie NextBest Offer, Produktempfehlungen und Anschaffungsneigung lässt sichdie Zielgruppe effektiv ansprechen. Adobe Experience Cloud liefertdiese Erkenntnisse als personalisierten Content.Decision Moments nutzt Adobe Experience Cloud und basiert aufMicrosoft Azure-Services, einschließlich Cortana Intelligence Suite,verpackt als cloudnative Lösung."Marketingfachleute sind auf der Suche nach einem durchgängigenKundenerlebnis im richtigen Kontext quer durch alle Touchpoints. Wennman sich Datenforschungserkenntnisse zunutze macht, kann man seineMarketingstrategie zielgerecht ausrichten" sagte SreedharBhagavatheeswaran, Senior Vice President und Global Head - DigitalBusiness bei Mindtree. "Die Kombination aus datengestützter Erfahrungaus Adobe Experience Cloud und Kundeneinblicken aus Decision Momentsist das Geheimnis, um die Kunden quer durch alle Touchpoints anverschiedenen Mikromomenten effektiv zu beeinflussen undanzusprechen.""Ein herausragendes Kundenerlebnis ist die beste Chance für einUnternehmen, um langfristige Beziehungen aufzubauen und dieMarkenloyalität des Kunden zu stärken. Dazu braucht es aussagekräftige Kundeneinblicke", sagte Jay Dettling, Vice President, Global Partners, Adobe. "Adobe Experience Cloud liefert alles, was man braucht, damit sich jede Kundeninteraktion quer durch alle Touchpoints personalisiert und nahtlos anfühlt. Durch Integration mit Adobe Experience Cloud lassen sich mit Mindtrees Decision Moments-Plattform höhere Konversionsraten und kürzere Vorlaufzeiten erzielen und der Kundenertragswert steigern." Mindtree-Experten werden auf dem Adobe Summit 2018, der vom 25.-29. März in Las Vegas stattfindet, gerne Ihre Fragen zu Decision Moments und Adobe Experience Cloud beantworten. Informationen zu Mindtree Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein Dienstleister für digitalen Wandel und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und unterstützt damit Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen. Unter dem Motto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen, kooperativen Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig hilft unsere tiefe Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten -- wir sind dafür der richtige Partner. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com. Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber. Informationen zu Adobe Experience Cloud Adobe Experience Cloud ist die Komplettlösung von Cloud-Diensten für alles, was Ihr Unternehmen benötigt, um ein herausragendes Kundenerlebnis bereitstellen zu können. Experience Cloud umfasst Adobe Marketing Cloud, Adobe Advertising Cloud und Adobe Analytics Cloud, baut auf Adobe Cloud Platform auf und kann mit Adobe Creative Cloud und Document Cloud integriert werden. Adobe Experience Cloud wird von Adobe Sensei gestützt, einem Framework für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. 