Mindtree jetzt ein bevorzugter Partner für Microsoft Azur Kubernetes Service

Diese Anerkennung fördert Angebote an Unternehmenskunden fürAnwendungsmodernisierungenWarren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein globaler Anbieter vondigitalen Transformations- und Technologie-Services, gab heutebekannt, dass das Unternehmen den Status als bevorzugter Partner imAKS-Programm (Azure Kubernetes Service) von Microsoft erreicht hat.Mindtree bietet seinen Unternehmenskunden Fachkenntnisse undErfahrungen für umfangreiche Kundenarbeiten imOpen-Source-Modernisierungssystem. Das AKS-Programm gehört zum neuenPartnerhauptprogramm "Azure Advanced Specialization", das auf derInspire bekannt gegeben wurde.Kubernetes ist eine Open-Source-Plattform zum Verwalten voncontainerisierten Arbeitslasten und Services. AKS vereinfacht dieBereitstellung eines verwalteten Kubernetes-Clusters in Azur undübernimmt wichtige Aufgaben wie die Überwachung und Wartung.Unternehmen interessieren sich immer mehr für Container undKubernetes für cloudnative Anwendungen und Anwendungsmodernisierung.Für viele Unternehmen ist der Umgang mit diesen Produkten jedoch eineHerausforderung. Dies gilt besonders für eine unternehmensweiteBereitstellung und Skalierung."Unsere Unternehmenskunden setzen ihre Ziele im Bereich derdigitalen Transformation durch Kernmodernisierung um. Das erforderteine Entwicklung hin zu einem produktorientierten Modell, das ambesten in einem modularen Ansatz funktioniert, der auf Microservicesbasiert. Dieser nutzt dann auch die containerbezogenen Services vonAzure Kubernetes Services", erläuterte Sreedhar Bhagavatheeswaran,leitender Vizepräsident und globaler Leiter des Digitalgeschäfts beiMindtree. "Als ein Microsoft Gold Partner können wir auf umfassendeKenntnisse und Erfahrungen mit Azure-Services zurückgreifen. Dieseermöglichen uns, unsere Angebote auf mehr Unternehmen auszuweiten.Dabei kommen auch unsere plattformfähigen Services wie Minimum ViableCloud for AKS zum Einsatz."Microsoft hat viel in die Containerinfrastruktur für Anwendungeninvestiert, um die Skalierbarkeit und Flexibilität durch schnelleAnpassung von Containern und Kubernetes in cloudnativen Anwendungenund bei der Anwendungsmodernisierung zu verbessern. Partner, die mitAKS arbeiten, müssen sich für eine erfolgreiche Realisierung gut mitTransformationen des Kernsystems sowie Spezialisierungen auskennen.Sie müssen auch über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichenfortlaufende Planung, hervorragende Ausführung, starke Kontrollen undrobuste Änderungsverwaltung verfügen. Mindtree hat in diesenBereichen fundiertes Fachwissen in verschiedenen Branchen wieglobales Reisen, Gastgewerbe, Versicherung, Herstellung, Einzelhandelund Finanzen."Die Anwendungsmodernisierung ist eine wichtige Initiative fürMicrosoft und viele Kunden entscheiden sich für Azure KubernetesService, um ihre Ziele zu erreichen", sagte Gabe Monroy, führenderProjektmanager für Container bei Microsoft Azure. "Während AKS einehervorragende Cloud-Hosting-Lösung bietet, erfordert eineerfolgreiche Anwendungsmodernisierung häufig Partner, die sich mitder digitalen Transformation, dem Open-Source-System und mit anderenProdukten von Microsoft sehr gut auskennen. Mindtree zeigt sichweiterhin als solider Partner und setzt sich dafür ein, Lösungen undErkenntnisse zu modernsten Technologien von heute zu liefern."Die Fachkenntnisse von Mindtree rund um Kubernetes umfassenInfrastruktur, Anwendungsbereitstellung, Skalierung und Entwicklungvon Kubernetes. Außerdem zeichnet sich Mindtree durch eine starkehorizontale Ausrichtung für Kundenentwicklung, Data Science,Analysen, DevOps und O365 aus. Die Kompetenzzentren des Unternehmensunterstützen AKS-, DevOps- und Engineering-Fähigkeiten in denBereichen Anwendungsmodernisierung, Vorverkaufsberatung,Beschleunigungsentwicklung und reproduzierbare Services.Kunden, die an weiteren Informationen zu den Angeboten für AzureKubernetes Service von Mindtree interessiert sind, finden diese aufwww.mindtree.com.Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- undServiceunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmendabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilitätihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unterdem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskundenverlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silosaufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen undneue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass dieIT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommendenTechnologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous Deliveryergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeberbewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur,die von mehr als 20.000 teamorientierten, engagierten "MindtreeMinds" mit Unternehmergeist getragen wird.Azure Kubernetes Service und andere Produkte und Services vonMicrosoft in dieser Veröffentlichung sowie die entsprechenden Logossind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft (oder einerTochtergesellschaft von Microsoft) in den USA und anderen Ländern.Weitere Hinweise zu Marken finden Sie unter Microsoft.com. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:
IndienRahul NagMindtree Ltd+91-9958644228Rahul.Nag@mindtree.comVereinigte StaatenErik ArvidsonMatter+1-978-518-4542mindtree@matternow.comEuropaSusie WyethHotwire+44-20-7608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.com