Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Mindtree (https://www.mindtree.com/), ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass es die fortgeschrittene Spezialisierung "Analytics on Microsoft Azure" erhalten hat, eine Validierung der Fähigkeiten eines Partners bei der Planung und Bereitstellung von maßgeschneiderten Analyselösungen, die den Best Practices von Microsoft und der Branche folgen.Nur Partner, die strenge Kriterien in Bezug auf Kundenerfolg und Mitarbeiterqualifikation erfüllen sowie eine Prüfung ihrer Analyseplanungs- und Implementierungspraktiken durch einen Drittanbieter bestehen, können die erweiterte Spezialisierung "Analytics on Microsoft Azure" erwerben.Da immer mehr Unternehmen den Wert effektiver Daten- und Analysestrategien erkennen, aber Schwierigkeiten haben, diese zu implementieren, sind Partner mit nachgewiesener Erfahrung in der Bereitstellung maßgeschneiderter Microsoft-Analyselösungen mit Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory und Azure Databricks gut positioniert, um diese Marktchance zu nutzen.Diese Partner können Kunden dabei helfen, endlos skalierbare Analyseplattformen besser in ihr Unternehmen zu integrieren, um schnell Erkenntnisse aus all ihren Daten über Data Warehouses und Big-Data-Analysesysteme hinweg zu gewinnen."Unsere Kunden müssen aus Daten aussagekräftige Erkenntnisse ableiten und diese in Geschäftswert umwandeln", sagt Radhakrishnan Rajagopalan, Global Head, Customer Success, Data and Intelligence, Mindtree. "Die fortgeschrittene Spezialisierung 'Analytics on Microsoft Azure' wird unsere Erfahrung in der Beschleunigung der Datenerfassung und der Ermöglichung von datengesteuerten Geschäftsentscheidungen denjenigen Unternehmen zugänglich machen, die sich ihrer Business Transformation Journey verschrieben haben."Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief bei Microsoft, fügte hinzu: "Die fortgeschrittene Spezialisierung 'Analytics on Microsoft Azure' hebt die Partner hervor, die als am fähigsten angesehen werden können, wenn es darum geht, transformative und sichere Analytics-Lösungen auf Azure aufzubauen. Mindtree hat deutlich gezeigt, dass sie sowohl die Fähigkeiten als auch die Erfahrung haben, um unseren Kunden dabei zu helfen, die Macht der Erkenntnisse zu nutzen und ihre Unternehmen auf eine skalierbare, sichere und kosteneffektive Weise zu transformieren."Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. "Born digital" im Jahr 1999 und jetzt ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group, wendet Mindtree sein tiefes Domänenwissen auf 270 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in 24 Ländern auf der ganzen Welt tätig und werden durchweg als einer der besten Arbeitsplätze angesehen. Dies wird jeden Tag durch unsere gewinnende Kultur verkörpert, die aus über 23.800 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten "Mindtree Minds" besteht.Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns unter @Mindtree.Weitere Informationen erhalten Sie unter: media@mindtree.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell