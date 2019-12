Mindtree gründet ein Erlebniszentrum für immersive Technologien in Zusammenarbeit mit PTC

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Die EinrichtungImmersive Aurora bietet Möglichkeiten zur Verbesserung des Kundenerlebnissesüber Augmented, Virtual und Mixed Reality TouchpointsMindtree (http://www.mindtree.com/), ein globales Unternehmen fürTechnologiedienstleistungen und digitale Transformation, gab heute bekannt, dasses ein neues Kompetenzzentrum in Indien namens Immersive Aurora als Standort fürdie Entwicklung immersiver Technologieerlebnisse gegründet hat. Dabei arbeitetdas Unternehmen mit dem globalen Softwareunternehmen PTC zusammen, um neueMöglichkeiten zu erschließen und die Interaktion über das Kundenerlebnis undIndustrie 4.0 Touchpoints grundlegend zu verwandeln.Investitionen in Augmented, Virtual und Mixed Reality schaffen von Grund aufneue Erlebnisse bei Verbraucherinteraktion, Vertrieb und Marketing, Design,Schulung, Service und Datenvisualisierung. Dazu werden Mindtree und PTCMöglichkeiten für globale Kunden sondieren, immersive Technologieerlebnisseumfassender in ihren Geschäftsfeldern zu implementieren - durch die Kombinationvon Immersive Aurora von Mindtree und der marktführenden Vuforia® AugmentedReality (AR) Industrielösung von PTC."Mindtree, mit seiner tiefgehenden digitalen Expertise, war an vorderster Frontdabei, um Unternehmen zu helfen, ihren Endkunden verbesserte und kontextuelleErlebnisse zu bieten", sagte Debashis Chatterjee, CEO von Mindtree. "Durch dieGründung von Immersive Aurora und die Partnerschaft mit PTC ist Mindtree gutpositioniert, unseren Kunden zu helfen, den Wert ihrer Technologieinvestitionenschnellstmöglich auszuschöpfen, während sich die Konvergenz der physischen undvirtuellen Welt beschleunigt.""Immersive Technologien können einen greifbaren Geschäftswert schaffen, aberviele Kunden wissen nicht, welche Anwendungen den größten Return on Investmententwickeln, und sie wissen oft erst gar nicht, wo sie ihren digitalenTransformationsweg beginnen sollen", erklärte Jim Heppelmann, Präsident und CEOvon PTC. "Durch diese strategische Zusammenarbeit mit Mindtree können wirunseren Kunden besser helfen, schnell diejenigen AR-Anwendungsfälle zuermitteln, die den größten Mehrwert bringen können, und ihnen dann dabei helfen,diese Lösungen in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen zu skalieren".Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt,ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zustärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet und istheute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierteFachkenntnis in den Dienst von mehr als 350 Geschäftskunden, um Silosaufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neueInitiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit demGeschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und denEffizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftlicheInnovation an. Mit einer Präsenz in 18 Ländern und über 40 Niederlassungen aufder ganzen Welt werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeberbewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die vonmehr als 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mitUnternehmergeist getragen wird.PTC und Vuforia sind Marken oder eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder ihrerTochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:INDIENSwetha GanesanMindtree+91-9789061981Swetha.Ganesan@mindtree.comVEREINIGTE STAATENErik ArvidsonMatter+978-518-4542mindtree@matternow.comEUROPAEdward StevensonHotwire+44-783-459-7877Edward.Stevenson@hotwireglobal.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/115153/4472258OTS: MindtreeOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell