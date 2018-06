Mindtree gibt konkrete Ratschläge wie KI und Blockchain die Erfahrung des vernetzten Reisenden stärken können

Houston (ots/PRNewswire) -WAS: Die vernetzten Reisenden von heute haben den Durchblick undbetrachten das Reiseerlebnis ganzheitlich. Sie verlangenaußergewöhnliche digitale und mobile Erlebnisse, wettbewerbsfähigePreise innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette und verlassen sichauf schnelle, personalisierte Antworten auf ihre Fragen, Kommentareund Bedenken. Mindtree (https://www.mindtree.com/) wird auf der HITECzwei Vorträge halten und an zwei Paneldiskussionen teilnehmen, um zuerörtern, wie neue Technologien implementiert werden können, damitPersonalisierung während jeder Phase der Reise gegeben ist. Basierendauf den Erfahrungen, die Mindtree bei der Unterstützung der größtenUnternehmen im Hotel- und Gastgewerbe gesammelt hat, konzentrierensich die Präsentationen darauf, wie digitale Angebote wie KI undBlockchain einen gleichgültigen Passagier oder Gast in einen treuenKunden verwandeln können.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )WO: HITEC Houston (https://www.hftp.org/hitec/houston/), dieweltweit größte Messe für Hotel- und Gastgewerbe-Technologie, imGeorge R. Brown Convention Center in Houston, Texas.Mindtree befindet sich am Stand Nr. 1849 innerhalb desAusstellungsbereichs.WER: Die Branchenexperten Adnan Saulat, General Manager fürReisen, Transport und Gastgewerbe, und Mainak Mojumdar, Vizepräsidentder Central Architecture Group, werden die Vorträge im Rahmen derHITEC präsentieren (http://possible.mindtree.com/HITECHospitality_MindtreeSpeakers.html).WANN: 18. Juni | 11:00 - 12:00 Uhr CTKünstliche Intelligenz "Vom Hype zur Realität"Panel mit Mindtree und Sabre Hospitality19. Juni | 11:00 - 11:15 Uhr CTTech Talks: Entmystifizierung des Puzzles PersonalisierungPräsentiert von Mindtree20. Juni | 8:30 Uhr - 10:00 Uhr CTSuper Session: BlockchainPanelmit Mindtree, Hospitality Technology Network und Loyyal21. Juni | 9:00 Uhr - 10:00 Uhr CTTechnology Showcase: Vier Wege wie KI die Zukunft des Gastgewerbesneu gestaltetPräsentiert von MindtreeInformationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalenWelt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wirsorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mitaufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durchContinuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an.Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer derbesten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondereUnternehmenskultur, die von mehr als 17.000 teamorientierten,engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oderfolgen Sie uns @Mindtree_Ltd.Pressekontakt:Erik Arvidson im Auftrag von Mindtree: mindtree@matternow.com,+1-617-391-9899Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell