Mindtree gewinnt Sitecore Experience Award 2016 in der Kategorie Marketing-Agilität

Bangalore und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -Mindtree, ein globales Unternehmen für digitale Transformation undtechnologische Services, gab heute bekannt, das ihm der SitecoreExperience Award in der Kategorie Marketing-Agilität verliehen wurde.Jedes Jahr ehrt Sitecore (http://www.sitecore.net)® seine Kunden undihre Partner für Exzellenz bei der Bereitstellung einerSitecore-Lösung, um ein hervorragendes Kundenerlebnis zu liefern.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140416/681203 )Der Preis in der Kategorie Marketing-Agilität erkennt maßgeblicheund messbare Errungenschaften in der Produktivität oder derMarketinginvestmentrendite durch die Sitecore-Plattform an. DasGewinnerteam dieses Jahres, P&G und sein digitalerKooperationspartner Mindtree, haben eine der weltgrößtenMarketing-Ökosysteme eingerichtet, um das Kundenengagement zutransformieren. Die Multichannel-Präsenzplattform hat für einStreamlining des digitalen Marketingbetriebs gesorgt, was zu einer33-prozentigen Senkung sowohl der Kosten als auch derMarkteinführungszeit geführt hat."Die Nuancen des digitalen Marketings richtig hinzubekommen ist zueinem entscheidenden Faktor geworden, um einen Wettbewerbsvorteil fürFortune-500-Marken aufrechtzuerhalten", sagte Anil Gandharve, Head ofRetail, CPG and Manufacturing, Mindtree. "Wir fühlen uns sehr geehrt,die Anerkennung für viele Jahre Spezialisierung auf derSitecore-Plattform bei P&G zu erhalten.""Herzlichen Glückwunsch an Mindtree zum Gewinn des diesjährigenSitecore Experience Award in der Kategorie Marketing-Agilität", sagteScott Anderson, CMO, Sitecore. "Die Entwicklung einer einzigenMarketing-Plattform für alle P&G-Marken zeigt die Tiefe derInnovation, des kundenorientierten Denkens und der Implementierungder Sitecore® Experience-Plattform, um ansprechende Kundenerlebnissezu liefern."Pressekontakt:Laden Sie die Fallstudie herunter: P&G transforms consumer engagementwith a multi-channel digital marketing platformLaden Sie unser E-Book herunter: Transform customer engagement withCEPÜber die Sitecore Experience AwardsDie Sitecore Experience Awards sind ein internationaler Wettbewerb,der jährlich ausgetragen wird. Die Gewinner werden für jede Region inmehreren Kategorien ausgewählt. Die Nominierungsliste basiert aufMeinungen von Partnern, Kunden, den Medien, Analysten und Kollegen.Nominierte werden gebeten, eine Bewerbung einzureichen, in der siebeschreiben, wie sie Sitecore einsetzen, um fantastische Erlebnisse zugenerieren, die sich für jeden Kunden persönlich anfühlen, und einenstarken Markeneindruck in jedem Vertriebsweg zu kreieren, der echteGeschäftsergebnisse liefern. Gewinner demonstrieren Kreativität beider Präsentation, Integration mit reichhaltigen Datenquellen undAnwendungen, eine Fähigkeit, zu bilden, zu informieren und zum Handelnaufzurufen und ein insgesamt überzeugendes Benutzererlebnis. BesuchenSie http://www.sitecore.net/Sitecore-experience-awards , um mehr überdie Awards zu erfahren und wie Sie daran teilnehmen können.Über MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] liefert Services für digitale Transformationund Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und ermöglichtes so Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen. Unter demMotto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen, kooperativenAnsatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen entlang dergesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig hilft unsereprofunde Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur undAnwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. ObSie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz abheben, IhreGeschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstumbeschleunigen möchten ? dafür sind wir der richtige Partner. WeitereInformationen dazu finden Sie unter http://www.mindtree.com .