Mindtree feiert 20 Jahre kontinuierlicher Innovation und Kundendienst

Wichtiges Jubiläum wird von internationalen Büroerweiterungen,Stärkung der Firmenkultur und Verleihung von Auszeichnungen begleitetWarren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Mindtree (http://www.mindtree.com/) feiert diese Woche 20 Jahre derBereitstellung agiler und kollaborativer Technologieberatung und-dienstleistungen für Unternehmen, die ihren Geschäftsbetriebverbessern möchten und der digitalen Transformation offengegenüberstehen. Seit seinem bescheidenen Anfang am 18. August 1999hat sich das Unternehmen stetig zu einer Organisation entwickelt, dieunablässig um hervorragenden Kundendienst bemüht ist undzukunftsgerichteten Weitblick wahrt.Mindtree betreut mittlerweile 346 aktive Kunden an 37 Standortenin aller Welt, an denen seine über 21.000 Mitarbeiter, die "MindtreeMinds", regelmäßig gemeinsam leistungsstarke Lösungen für komplexeGeschäfts- und IT-Probleme erstellen.Dieses Jahr hat Mindtree seine globale Präsenz weiter ausgebaut,einschließlich des kürzlich eröffneten On-Shore Delivery Center inAlpharetta, Georgia, USA, seines Silicon Valley Reimagination Centerund einer größeren Niederlassung in Minneapolis, um Magnet360, seinewachsende Salesforce-Praxis, zu stärken. Mindtree hat für diesenHerbst die Eröffnung zwei weiterer großer Niederlassungen anstrategischen Standorten in den USA und Europa geplant.Im Verlauf der letzten 20 Jahre haben die Mindtree Minds Lösungenentwickelt und Partnerschaften mit innovativen Unternehmen aufgebaut,um ihnen den Strategieplan sowie die Architektur und Toolsbereitzustellen, die sie benötigen, um ihre Unternehmen effizienterzu führen und das Umsatzwachstum zu steigern. Lösungen, wie z. B.QuikDeploy, ein Cloud-First-Accelerator für die Bereitstellung vonSAP S/4HANA®, verbesserte Beziehungen mit Communitys wie Hyperledgerund vertiefte Partnerschaften mit Microsoft, SAP, Adobe, Salesforceund Databricks sind der Motor hinter dem Erfolg von Mindtree.Mindtrees führende Position für innovative Ansätze zum Bewältigen vonKundenherausforderungen fand kürzlich die Anerkennung mehrererführender Organisationen, darunter ISG, Avasant und Zinnov. Anfangdes Jahres wurde Mindtree von Lufthansa, der weltweit größteLuftfahrtkonzern, als IT-Servicepartner des Jahres (IT ServicesPartner of the Year) ausgezeichnet."Diese Woche ist es genau 20 Jahre her, dass eine außergewöhnlichezehnköpfige Gruppe ein Unternehmen gründete, das neue Ideenverfolgte, um Großunternehmen dabei zu helfen, durch die Nutzung vonTechnologie einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Sie zählten zu denersten, die auf digitale Leistung setzten und eine einzigartigeUnternehmenskultur aufbauten, in der tiefgreifenden Fachkenntnissenund Gemeinschaftsgeist ein besonderer Stellenwert zugeschriebenwurde", so Debashis Chatterjee, CEO und Managing Director vonMindtree. "Unternehmen in aller Welt haben Schwierigkeiten zuverstehen, wie sie komplexe Technologien, wie künstliche Intelligenzund maschinelles Lernen, nutzen können, um ihre Geschäfte effizienterzu führen und den Kundendialog zu stärken. Hier setzt Mindtree an, umihnen auf diesem Weg als strategischer Partner zur Seite zu stehen.Es war eine unglaubliche Reise bis jetzt und wir können es kaumerwarten zu sehen, was die nächsten 20 Jahre mit sich bringen."Mindtree ist seit kurzem auch stärker darum bemüht, durchMindtree.org (http://www.mindtree.org/), eine Plattform für sozialeInklusion, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Die fünfdigitalen Plattformen sind auf Indiens informellen Wirtschaftssektorausgerichtet und repräsentieren Millionen von Arbeitern, wie z. B.Farmer, Handwerker und Müllsucher. Ziel ist es, die Einkommen dieserGruppe, die die überwältigende Mehrheit von IndiensErwerbsbevölkerung darstellt, zu verbessern sowie direkt dieEndverbraucher zu erreichen. Das Wachstum von Mindtree hatInvestitionen in die Mindtree Foundation ermöglicht, diePartnerschaften mit Nichtregierungsorganisationen in Indien, den USAund Europa pflegt, um benachteiligten Gemeinschaften zu helfen, dieihnen zugänglichen Bildungs- und Berufsmöglichkeiten zu erschließen.Mindtree hat außerdem seine Investitionen in die Umschulung vonMitarbeitern durch die unternehmensinterne Plattform Yorbitbeschleunigt. Durch die Plattform stellt das Unternehmen sicher, dassdie Mindtree Minds im Verlauf einer langfristigen Karriere mit denneuesten Kompetenzentwicklungen Schritt halten und über diegefragtesten Qualifikationen verfügen, die menschliche Kognition undkreative Interaktion mit Menschen erfordern.Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global2000-Unternehmen dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität,Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Das Unternehmen wurde1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, umSilos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehenund neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dassdie IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommendenTechnologien und den mit Continuous Delivery verbundenen Effizienzenregen wir geschäftliche Innovation an. Wir sind in 17 Ländern tätig,wo wir als einer der besten Arbeitsplätze gelten. Dem werden wirjeden Tag aufs Neue durch unsere erfolgreiche Kultur gerecht, die von21.000 engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmer- und Teamgeistgetragen wird.Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Produkt- undUnternehmensnamen können Markennamen ihrer eingetragenen Besitzersein.Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an:INDIENRahul NagMindtree Ltd+91-9958644228Rahul.Nag@mindtree.comVEREINIGTE STAATENErik ArvidsonMatter+1-978-518-4542mindtree@matternow.comEUROPASusie WyethHotwire+44-20-7608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell