Mindtree erwirtschaftet erstmals einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. $

Herausragendes Quartal, Wachstum von 4,2 % im Quartalsvergleichbzw. 18,3 % im JahresvergleichBangalore, Indien und Warren, New Jersey (ots/PRNewswire) -Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein globaler Dienstleister imBereich Technologie und digitaler Wandel, gab heute die seitens desVorstands freigegebenen Konzernergebnisse des am 31. März 2019beendeten vierten Quartals bekannt."Mindtrees Performance sowohl im vierten Quartal als auch imvollen Geschäftsjahr war phänomenal; dabei haben wir den historischenMeilenstein von 1 Mrd. $ überschritten. Im Verlauf von zwanzig Jahrenwaren wir mit unserer Strategie erfolgreich, auf Grundlage unserereinzigartigen Kultur und Expertise die besten Fachkräfte zu gewinnenund den Kunden zum Erfolg zu verhelfen" sagte Rostow Ravanan, CEO &Geschäftsführer von Mindtree. "Unser Wachstum übertrifft wieder undwieder den Erfolg des Sektors um Längen. Dabei profitieren wir vonunseren Investitionen in Einklang mit disruptiven Technologietrendsin unserer Branche. Wir sind perfekt aufgestellt, um für alle unsereAkteure auch weiterhin branchenführende Renditen zu erzielen - unddas Beste kommt erst noch."Bedeutende finanzielle Eckdaten:Für das am 31. März 2019 beendete Quartal- Angaben in USD:o Umsatz 262,0 Millionen $ (Wachstum von 4,2 % imQuartalsvergleich bzw. von 15,8 % im Jahresvergleich)Wachstum in konstanter Währung 3,9 % gegenüber dem vorherigenQuartalo Nettogewinn 28,2 Millionen $ (Wachstum von 5,0 % imQuartalsvergleich bzw. von 0,3 % im Jahresvergleich)- Angaben in INR:o Umsatz 18.394 Millionen INR (Wachstum von 2,9 % imQuartalsvergleich bzw. von 25,6 % im Jahresvergleich)o Nettogewinn 1.984 Millionen INR (Wachstum von 3,8 % imQuartalsvergleich bzw. von 8,9 % im Jahresvergleich)Weitere Eckdaten:- Kunden:o 349 aktive Kunden zum 31. März 2019o 10-Million-$-Kunden stiegen um 2 (insgesamt 23)o 5-Million-$-Kunden stiegen um 1 (insgesamt 45)o 1-Million-$-Kunden stiegen um 4 (insgesamt 120)- Belegschaft:o 20.204 Mindtree Minds zum 31. März 2019o Abwanderungsquote der vergangenen 12 Monate liegt bei 14,2 %- BOTs*:o Der Automatisierung kommt bei der Modernisierung dertechnologischen Dienstleistungserbringung eine besondere Bedeutungzu; sie steigert die Effizienz und Erfolgsgeschwindigkeit für unsereKunden.o Zum 31. März 2019 haben wir 576 BOTs im Einsatz*Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholendeAufgaben abarbeitet, ohne dabei auf eine Interaktion mit einemmenschlichen Benutzer oder anderweitiges Eingreifen angewiesen zusein- Neue Langzeitverträge im Wert von mehreren Millionen Dollar:Bestandskundeno Mindtree dehnt digitale Präsenz eines großenGastgewerbeunternehmens auf Cloud-Migrationsdienste auso Führendes multinationales Unternehmen im Bereich Farben undBeschichtungen beauftragt Mindtree als Digital Partner zur Abwicklungdes digitalen Servicebetriebs und Bereitstellung von SupportdienstenNeukundeno Führender Sporteinzelhändler beauftragt Mindtree als DigitalPartner für seine E-Commerce-Plattform zur Bereitstellung vonAnwendungs- und Infrastrukturdiensten für Support aus einer Hando Mindtree zieht seinen bisher größten Salesforce AMS-Vertrag voneinem führenden Tabakriesen an Land. Der Vertrag sieht vor, dassMindtree Supportdienste für die Salesforce-Anwendungen bereitstellto Mindtree wird von einem branchenführenden Dienstleister imBereich Ertragsintegrität für Organisationen in derGesundheitsversorgung als Partner für Automatisierungslösungen damitbeauftragt, die Geschäftsprozesse effizienter zu macheno Mindtree wird von einem führenden Web-Hostingunternehmen alsstrategischer Technikpartner damit beauftragt, Nachhaltigkeits- undSupportdienste bereitzustellen- Auszeichnungen:o Im Zinnov Zones for Digital Services Report positioniert sichMindtree als Leader in der Gesamtwertung sowie als Leader in denfolgenden Unterkategorien:- Digital Strategy & Consulting- Application and Platform Development- UI/ UX & Customer Experience- Legacy Modernization- Deployment & Integration- Data Analytics & AI- Infra & Managed Serviceso Im 2019 ISG Provider Lens(TM) SIAM/ITSM Quadrant Reportpositioniert sich Mindtree als Rising Star USA in Service Operationand Deliveryo Im ISG Provider Lens(TM) Next-gen ADM Services Archetype Report2018 positioniert sich Mindtree als Leader für Digital Transformationand Leveraging Packaged Software Platforms Archetypeso Im ISG Provider Lens(TM) Digital Business TransformationArchetype Report 2018 positioniert sich Mindtree als Leader fürLegacy Transformation and Cloud-first Transformationo Mindtree platziert sich auf Best of The Global Outsourcing 100®Liste der International Association of Outsourcing Professionals(IAOP)o In Avasants Applied Intelligence and Advanced AnalyticsServices RadarView(TM) Report positioniert sich Mindtree alsInnovator- Ankündigungeno Der Vorstand empfahl bei seinem Meeting am 17. April 2019 eineZwischenausschüttung von 30 % (3 INR je Aktie bei einem Nennwert von10 INR je Aktie). Darüber hinaus empfahl der Vorstand eineSchlussdividende von 40 % (4 INR je Aktie bei einem Nennwert von 10INR je Aktie) für das zum 31. März 2019 beendete Geschäftsjahr sowieeine Sonderausschüttung von 200 % (20 INR je Aktie bei einem Nennwertvon 10 INR je Aktie), um den doppelten Meilenstein des Jahresumsatzesvon erstmals über 1 Mrd. USD und das 20-jährige Bestehen desUnternehmens zu feiern (abhängig von Zustimmung der Aktieninhaber).Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Kunden in 17Ländern dabei hilft, agiler und konkurrenzfähiger zu arbeiten undWachstum zu erzielen. Wir nutzen die Vorteile unseresContinuous-Delivery-Modells, unsere digitale Expertise,Industriewissen und Forschung in aufkommenden Technologien, um fürmehr als 349 Kunden Effizienzgewinne zu erzielen und geschäftlicheInnovation zu ermöglichen.Mindtree wird immer wieder als einer der besten Arbeitgeberbewertet. Getragen wird dies von unseren teamorientierten,engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist, die unsererbesonderen Unternehmenskultur der Spitzenleistung, Innovation undkollaborativen Lösungsentwicklung ein Gesicht geben.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterwww.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_LtdMindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road,Bangalore-560059;CIN: L72200KA1999PLC025564; Tel.: + 91-80-6706-4000; Fax:+91-80-6706-4100;E-Mail: info@mindtree.com (file:///E:/TempXE/info@mindtree.com) /investors@mindtree.com (file:///E:/TempXE/investors@mindtree.com);Website: www.mindtree.comSafe-Harbour-ErklärungBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unsererkünftigen Wachstumsperspektiven sind vorausschauende Aussagen undunterliegen daher zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazuführen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichemUmfang von den in vorausschauenden Aussagen vorweggenommenenErgebnissen abweichen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung zurAktualisierung der mitunter von uns selbst bzw. in unserem Namengetätigten vorausschauenden Aussagen.Besuchen Sie uns auf www.mindtree.com. Weitere Informationenerhalten Sie von:IndienRahul NagMindtree+91-9958644228Rahul.Nag@mindtree.com (file:///E:/TempXE/Rahul.Nag@mindtree.com)USAErik ArvidsonMatter Communications+1-978-518-4542earvidson@matternow.com (file:///E:/TempXE/earvidson@matternow.com)EuropaSusie WyethHotwire+44(0)207-608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.com (file:///E:/TempXE/susie.wyeth@hotwireglobal.com)Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell