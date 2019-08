Mindtree, ein Unternehmen der L&T Group, ernennt Herrn Debashis Chatterjee als CEO und Geschäftsführer von Mindtree Ltd.

Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Mindtree, ein Unternehmen der L&T Group, gab die Ernennung von HerrnDebashis Chatterjee als Generaldirektor (CEO) und Geschäftsführer vonMindtree Ltd. bekannt. Bei seiner Aufnahme in den Vorstand vonMindtree Ltd. erhielt er die Aufgabe, das Unternehmen in die nächsteWachstumsphase zu führen. Bevor er zu Mindtree kam, war Hr.Chatterjee Vorsitzender für den globalen Lieferbetrieb (GlobalDelivery) und in globaler Führungsposition für den Bereich "DigitalSystems and Technology" bei Cognizant.Zu dieser Ernennung äußerte sich Herr A. M. Naik,Vorstandsvorsitzender der L&T Group so: "Herr Chatterjees vielseitigeErfahrungen und sein ausgeprägter kundenorientierter Ansatz werdenMindtree in die nächste Wachstumsphase bringen und enorme Wertgewinnefür alle Akteure schaffen.""Ich freue mich und empfinde diese Chance als eine Ehre. Auf dieZusammenarbeit mit den Mindtree Mitarbeitern weltweit freue ich michgenauso wie auf die andauernde Wertschöpfung für die Kunden", soChatterjee.Während seiner 22 Jahre bei Cognizant hatte Herr Chatterjeeverschiedene Führungsrollen inne, von der Leitung der Bank- undFinanzdienstleistungen über den Aufbau und das Management mehrererLieferbetriebszentren bis zur Förderung technologischer Innovationund Lösungen der nächsten Generation in allen Servicesparten. Er warein zentrales Mitglied der Executive Leadership Group sowie imVorstand von Cognizant Indien.Mit einem Abschluss im Maschinenbau von der Universität inJadhavpur blickt Chatterjee auf über 30 Jahre Arbeitserfahrung ineiner Reihe von führenden Organisationen zurück, darunter TataConsultancy Services und Mahindra and Mahindra (M&M).Herr Chatterjee wird sein Büro in der Mindtree Niederlassung inBangalore haben. Seine Ernennung stärkt die Pläne von Mindtree, dendigitalen Wandel für die Kunden weiter voranzubringen und dieProfitmargen beim Wachstum zu erweitern. Mindtree ist ein globalesBeratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasKunden in 18 Ländern zu geschäftlicher Agilität, Wettbewerbsvorteilenund Wachstum im IT- und Digitalbereich verhilft.Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Technologieberatungs-und Serviceunternehmen, das Global 2000-Unternehmen bei derVerbindung von Wachstum und Flexibilität für den Wettbewerbsvorteilunterstützt. Auf das 1999 "digital gegründete" Unternehmen vertrauenaufgrund unserer fundierten Domänenkenntnisse mehr als 340Unternehmenskunden zum Aufbruch von Silos, zur Deutung digitalerKomplexität und schnelleren Markteinführung neuer Initiativen. Wirschaffen Wege, damit IT sich mit demselben Tempo wie der Betriebbewegen und neu entstehende Technologie und die Effizienz vonContinuous Delivery zur Förderung von geschäftlicher Innovationnutzen kann.Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind die Marken ihrerjeweiligen Inhaber.Informationen zu L&TLarsen & Toubro ist ein indisches, multinational tätigesUnternehmen mit über 20 Milliarden US-Dollar Umsatz aus Technologie,Engineering, Bau, Fertigung und Finanzdienstleistungen. Es ist inmehr als 30 Ländern weltweit tätig und konnte aufgrund eines starken,kundenorientierten Ansatzes und der beständigen Suche nach höchsterQualität seine branchenführende Stellung aufbauen und über die 80Jahre seines Bestehens wahren.Wenden Sie sich für weitere Informationen an:INDIENRahul NagMindtree Ltd+91-9958644228Rahul.Nag@mindtree.comVEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAErik ArvidsonMatter+1-978-518-4542mindtree@matternow.comEUROPASusie WyethHotwire+44-20-7608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpgPhoto:https://mma.prnewswire.com/media/955815/Debashis_Chatterjee.jpgOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell