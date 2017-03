Cleveland (ots/PRNewswire) -Relational Solutions, Inc., ein Mindtree(http://www.mindtree.com)-Unternehmen und führender Anbieter vonLösungen in den Bereichen Analytik, Business Intelligence, DataWarehousing und Enterprise Demand Signal Repository, wurde im "MarketGuide for Trade Promotion Management and Optimization", der imFebruar 2017 von Gartner veröffentlicht wurde, zum "RepresentativeVendor" ernannt.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140416/681203 )Im Gartner-Bericht heißt es: "Konsumgüterhersteller geben auchweiterhin im Rahmen ihrer Bemühungen zur Zusammenarbeit mit ihrenEinzelhandelspartnern einen beträchtlichen Teil ihrer Budgets für dasManagement von Werbeaktionen und Preisrabatten aus." Und im Berichtwird weiter ausgeführt: "Die Verfügbarkeit moderner Analytiklösungenermöglicht mehrere Stufen der algorithmischen Differenziertheit."TradeSmart, Mindtrees Analytics-as-a-Service-Lösung speziell fürdie Konsumgüterindustrie, bietet den Unternehmen, die in TPM-Lösungeninvestiert haben, ein besseres Umsatzmanagement an. TradeSmart istfür die Automatisierung und Analyse nach Durchführung der jeweiligenWerbeaktion konzipiert und verbessert damit die Joint BusinessPlanning-Sitzungen, wobei COGS-, POS-, Versand-, Planungs- undsyndizierte Daten berücksichtigt werden, um ein präzises ROI für dieHandelsausgaben zu ermitteln."CPG-Unternehmen geben 15 bis 25 % des Umsatzes für den Handelaus. Die meisten davon managen ihre Handelsaktivitäten bereits",sagte Janet Dorenkott, AVP, Relational Solutions, einMindtree-Unternehmen. "Indem wir die Unternehmen bei der Optimierungihres Handels unterstützen, können wir die Reichweite erhöhen, einenschnelleren Zugang zu zuverlässigeren Informationen ermöglichen unddamit Millionen von Dollar einsparen, die dem Nettoprofit aufdirektem Wege zugute kommen."In dieser Pressemitteilung beziehen wir uns auf den folgendenGartner-Bericht: "Market Guide for Trade Promotion Management andOptimization for the Consumer Goods Industry" (2. Februar 2017), vonEllen S Eichhorn, Stephen E. Smith.Gartner ? HaftungsausschlussDie in Gartners Marktforschungspublikationen dargestelltenAnbieter, Produkte und Dienstleistungen werden nicht von Gartnerunterstützt. Gartner empfiehlt keinem Technologieanwender, nur dieAnbieter zu nutzen, die die besten Bewertungen erhalten haben oderanders gekennzeichnet sind. Gartners Forschungspublikationen gebendie Ansichten von Gartners Forschungsbereich wieder und sind nichtals objektive Fakten zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichoder implizit genannten Gewährleistungen in Bezug auf dieseForschungsergebnisse ab, einschließlich aller Gewährleistungen inBezug auf Marktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck.Über MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] bietet Dienstleistungen ? von derKonzeption bis zur Ausführung ? auf dem Gebiet der digitalenTransformation und Technologie und unterstützt damit Kunden derGlobal 2000 (FORBES), ihre Konkurrenz zu übertreffen. "Born digital"ist ein agiler, kollaborativer Ansatz von Mindtree zur Entwicklungkundenspezifischer Lösungen innerhalb der digitalenWertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende Fachkompetenzdes Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- undAnwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zuverwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbernabheben möchten, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder dasUmsatzwachstum beschleunigen möchten, wir können Ihnen dabei helfen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.Über Relational SolutionsRelational Solutions wurde im Jahr 1996 gegründet und im Jahr 2015von Mindtree übernommen. Als Teil von Mindtree ist das Digital-Teaman unserem Standort in Cleveland das Kompetenzzentrum für Analytik.Wir sind ein spezialisierter Anbieter von Lösungen in den BereichenData Warehousing, Datenintegration, Business Intelligence, Analytikund prädiktive Analytik. Wir bieten Lösungen für Point of Sale, POS,Data Cleansing, Datenintegration, Enterprise Demand SignalRepositories und Trade Promotion Analytics speziell fürKonsumgüterunternehmen an. Weitere Informationen zu unseren Praktikenin den Bereichen Analytics-as-a-Service, Data Warehousing,Datenintegration, DSR und Business Intelligence finden Sie aufhttp://www.relationalsolutions.com.Pressekontakt:für weitere Informationen:IndienAnkita DubeyMindtree+91-7899169001ankita.dubey@mindtree.comUSAAndrea DunbeckMatter Communications+1-978-518-4555adunbeck@matternow.comEuropaImogen NationHotwire+44-20-7608-4675imogen.nation@hotwirepr.comOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell