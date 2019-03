Mindtree-Promoter verurteilen und stellen sich weiterhin bedingungslos gegen das gemeldete Übernahmeangebot von Larsen & Toubro

Finanztrends Video zu



Die Erklärung der Promoter beschreibt mögliche negativeAuswirkungen auf die Unternehmenskultur, Kundenbeziehungen undMitarbeiterbindungBangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Die Promoter von Mindtree(http://www.mindtree.com/), einem globalen Dienstleister im BereichTechnologie und digitalem Wandel, sagten heute, sie würden sichvorbehaltlos gegen das gemeldete feindliche Übernahmeangebot vonLarsen & Toubro Ltd. stellen.Die Promoter, darunter Krishnakumar Natarajan(Vorstandsvorsitzender), Subroto Bagchi (Mitbegründer), RostowRavanan (CEO) und Parthasarathy N.S. (Executive Vice Chairman undCOO), gaben die folgende Erklärung ab:"Das versuchte feindliche Übernahmeangebot von Mindtree durchLarsen & Toubro stellt eine ernsthafte Bedrohung für die einzigartigeOrganisation dar, die wir über 20 Jahre hinweg gemeinsam aufgebauthaben. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1999 haben wir eineabsolut solide Organisation aufgebaut, die ihre Konkurrenten imBereich IT-Services übertrifft, sich durch digitale Technologiendifferenziert, Neuerungen vornimmt und kontinuierlich starkeFinanzergebnisse und positive Renditen für unsere Aktionäre liefert.Mit Bedacht haben wir zudem eine differenzierte Unternehmenskulturbestehend aus unseren großartigen "Mindtree Minds" geschaffen, die indiesem Jahr ihren Meilenstein von 20.000 Mitarbeitern erreicht hat.Eine feindliche Übernahme durch Larsen & Toubro, die in unsererBranche beispiellos ist, könnte sämtliche Fortschritte, die wirgemacht haben, zunichtemachen und unsere Organisation immenszurückwerfen. Wir sehen keinen strategischen Vorteil in derTransaktion und sind fest davon überzeugt, dass die Transaktion füralle Aktionäre Werteverluste bringen würde. Unser gemeinsamer Erfolghängt vom Aufbau und der Pflege der Beziehungen zu unseren Kunden undPartnern ab. Diese mysteriöse Transaktion wird zu einer Störungdieser Beziehungen führen und die Fähigkeit von Mindtreebeeinträchtigen, sich auf dem Markt zu differenzieren und weiterhinKundennutzen und eine hohe Aktionärsrendite zu liefern. Wir glauben,dass eine Unternehmenskultur über einen längeren Zeitraum mit Bedachtgeschaffen und gepflegt werden muss und nicht wie jedes andere Gutgekauft und verkauft werden kann.""Wir bleiben unserer langfristigen Vision, ein unabhängigesUnternehmen aufzubauen, zu 100 % treu. Wir glauben, dass es im bestenInteresse unserer Aktionäre, Mindtree Minds und unserer Organisationinsgesamt liegt, diesem Übernahmeversuch weiterhin zu widersprechen.Darüber hinaus gab es einen große Stimmungswelle von Mindtree Mindsonline unter #MindtreeMatters, im Rahmen welcher der starke Wunschzum Ausdruck gebracht wird, unsere Kultur und unsere Unabhängigkeitzu bewahren. In der Zwischenzeit - während sich diese Situationweiterentwickelt - wird Mindtree weiterhin darauf fokussiert sein,die hervorragende Arbeit für unsere Kunden fortzusetzen und ihneneinen hohen Mehrwert zu bieten."- Krishnakumar Natarajan, Subroto Bagchi, Parthasarathy N.S. undRostow RavananInformationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Kunden in 17Ländern dabei hilft, agiler und konkurrenzfähiger zu arbeiten undWachstum zu erzielen. Wir nutzen die Vorteile unseresContinuous-Delivery-Modells, unsere digitale Expertise,Industriewissen und Forschung in aufkommenden Technologien, um fürmehr als 340 Kunden Effizienzgewinne zu erzielen und geschäftlicheInnovation zu ermöglichen. Mindtree wird immer wieder als einer derbesten Arbeitgeber bewertet. Getragen wird dies von unserenteamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist,die unserer besonderen Unternehmenskultur der Spitzenleistung,Innovation und kollaborativen Lösungsentwicklung ein Gesicht geben.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterhttp://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Markenihrer eingetragenen Inhaber.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpgPressekontakt für weitere Informationen:INDIENRahul NagMindtree Ltd+91-9958644228Rahul.Nag@mindtree.comUSAErik Arvidson oder Tim HurleyMatter+1-978-518-4542+1-978-518-4513mindtree@matternow.comEUROPASusie WyethHotwire+44-20-7608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.comOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell