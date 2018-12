Warren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Forschungs- und Beratungsunternehmen ISG hebt dieHyperscale-Beziehungen von Mindtree hervorMindtree (http://www.mindtree.com), ein globalesDienstleistungsunternehmen im Bereich Technologie und digitalerTransformation, wurde im ISG Provider Lens(TM) Next-Gen ADM QuadrantReport 2018 aufgrund seiner Transformationsdienste für dieöffentliche Cloud in der Kategorie "Cloud Transformation/OperationServices & XaaS" als "Rising Star" eingestuft. Mindtree wurde auchals "Product Challenger" im Bereich verwalteter öffentlicherCloud-Services anerkannt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )Der ISG-Bericht bewertete Mindtree und 36 weitereServicedienstleister in Bezug auf ihre Praktiken bei Beratungs- undVerwaltungsdiensten zur Transformation für die öffentliche Cloud,insbesondere für die größten öffentlichenCloud-Hyperscale-Organisationen."Um mehr Agilität zu erreichen, migrieren Unternehmen ihre Arbeitzunehmend in hybride oder öffentliche Clouds - der Übergang zur Cloudist jedoch komplex", so Sreedhar Bhagavatheeswaran, Senior VP undGlobal Head of Digital Business bei Mindtree. "Mit unserem Angebot anInfrastruktur-providerspezifischen Tools nimmt Mindtree eineeinzigartige Position ein, um Kunden dabei zu unterstützen, ihrenÜbergang in die Cloud zu beschleunigen.Der ISG-Bericht hebt folgende Stärken von Mindtree hervor:- Hyperscale-Beziehungen: Mindtree ist Gold-zertifizierter Partnervon Microsoft Azur, Systemintegrationspartner der Google CloudPlatform, Premium Business Partner von IBM und Gold-Partner vonOracle. Mindtree ist Teil des AWS Channel Reseller Program, des AWSService Delivery Program und ein AWS Advanced Partner mitKompetenzen im Bereich Big Data und DevOps.- Migrationserfahrung: Mindtree hat tiefgreifende Erfahrung bei derCloud-Migration und leitet mehr als 4.000 Cloud-Migrationen undTransformationen. Mindtree hat zudem zusätzliche Erfahrung bei derkontinuierlichen DevOps-Integration und ContinousDelivery-Automatisierung für Rollouts in größeren Unternehmen undfür Big-Data-Anwendungen.- SAP-Cloudberatung: Mindtree hat nicht nur Erfahrung bei dertraditionellen Anwendungsmigration, sondern aufgrund seinerBluefin-SAP-Praxis auch weitgehende Erfahrung bei derSAP-Migrationstransformation mit zahlreichen Hyperscale-Providern.Mindtree bietet Unternehmen SAP-Dienste an und unterstütztHyperscaler mit ihren SAP-Plattformen.- Starke Azure-Managementerfahrung: Ein Großteil der Arbeit imBereich Cloud-Management von Mindtree findet mit Microsoft Azureund AWS statt. Für Unternehmenskunden und strategischeTechnologiepartner verwaltet Mindtree mehr als 6.000Kernanwendungs-Freigaben pro Monat auf einem spezialisiertenDevOps-Rahmen für einen seiner Kunden. Mindtree hat auchstrategische Cloud-Services in China und Deutschland und für dieOlympischen Winterspiele 2014 verwaltet."Mindtree wurde das zweite Jahr in Folge sowohl im Bereich PublicCloud Infrastructure Consulting als auch im Bereich Managed Servicesals "Rising Star" anerkannt", sagte Jan Erik Aase, Director undGlobal Head für ISG Provider Lens. "Rising Stars sind Provider, vondenen ISG glaubt, dass sie die führenden Unternehmen der Zukunftsind. Aufgrund des auf Automatisierung ausgerichteten Ansatzes beider Migration, der Cloud-First-Innovationsprogramme und der starkenBeziehungen, die mit den Hyperscalern aufgebaut wurden, machtMindtree ständige Fortschritte in Richtung "Leaders Quadrant". Sieinvestieren richtig im Bereich DevOps und automatisieren ihreSupportlösungen weiter. Dies sind Schlüsselindizes für ein führendesUnternehmen in diesem Raum."Die ISG Provider Lens(TM) Quadrant-Berichtsserie bietet wertvolleEinblicke in die Kapazitäten von Serviceprovidern. Die Berichtebasieren auf der einzigartigen Methode von ISG, bei der empirische,datengetriebene Forschung und Marktanalysen mit denArbeitserfahrungen aus dem realen Alltag und Beobachtungen desglobalen Beraterteams von ISG kombiniert werden.Weitere Informationen zu den Cloud-Services von Mindtree findenSie unter: https://www.mindtree.com/services/digital/cloudInformationen zu ISGISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweitführendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Alsvertrauenswürdiger Geschäftspartner von über 700 Kunden, zu denen 75der weltweit 100 renommiertesten Unternehmen zählen, hat ISG sichverpflichtet, Konzerne, öffentliche Organisationen sowie Service- undTechnologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Exzellenz undschnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist auf digitaleTransformationsdienste spezialisiert, die Automatisierung, Cloud- undDatenanalytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance- undRisikodienste, Netzbetreiberdienste, Erstellung vonTechnologiestrategien und Arbeitsabläufen, Change-Management sowieForschung und Analysen zu Marktwissen und Technologie umfassen. ISGwurde 2006 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Stamford,Connecticut in den USA. Das Unternehmen zählt über 1300 Mitarbeiter,die in mehr als 20 Ländern tätig sind - ein globales Team, das fürseine innovative Denkweise, seinen Markteinfluss, seinetiefgreifenden Branchenkenntnisse und technologisches Knowhow sowieexzellenten Forschungs- und Analysekapazitäten bekannt ist, die aufden industrieweit umfangreichsten marktspezifischen Daten basieren.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.isg-one.com.Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundiertenFachkenntnisse, um verhärtete Strukturen aufzubrechen, dieKomplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativenschneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit demGeschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und denEffizienzen, die sich durch Continuous Delivery ergeben, regen wirgeschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werdenwir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir lebenTag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als19.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mitUnternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns unter@Mindtree_Ltd.Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen könnenMarkennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.Pressekontakt:erhalten Sie bei:INDIENSwetha GanesanMindtree Ltd+91-9789061981Swetha.Ganesan@mindtree.comUSAErik ArvidsonMatter+91-978-518-4542mindtree@matternow.comEUROPASusie WyethHotwire+44-20-7608-4657susie.wyeth@hotwireglobal.comOriginal-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell