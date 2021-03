Mindset Pharma reicht ein sechstes vorläufiges US-Patent ein und erweitert seine Pipeline für psychedelische Arzneimittelkandidaten um neue DMT- und 5-MeO-DMT-Analoga

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, 15. März 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FSE: 9DF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es beim US-amerikanischen Patent and Trademark Office eine sechste vorläufige Patentanmeldung eingereicht hat. Diese jüngste Patentanmeldung umfasst ein umfassendes Spektrum an neuartigen N,N-Dimethyltryptamin („DMT“) und 5-Methoxy-N,N-Dimethyltryptamin („5-MeO-DMT“) Analoga und deren chemische Prozesssynthese, Stoffzusammensetzung und therapeutischen Anwendungen.

Sowohl ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung