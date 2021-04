Mindset Pharma gibt überzeugende Bestätigung des In-vivo Proof-of-Concept für sein gesamtes Portfolio an neuen Arzneimitteln bekannt

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, 20. April 2021 – Mindset Pharma Inc. (CSE:MSET) (FSE:9DF) (OTCQB:MSSTF) („Mindset“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass basierend auf Daten aus dem In-vivo-Testprogramm von Mindset (d. h. Studien an Versuchstieren), das von InterVivo Solutions Inc. durchgeführt wurde, das Unternehmen bestätigen kann, dass der Großteil seiner zum Patent angemeldeten Verbindungen aus vier chemischen Grundstruktur-Familien positive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung