Mindray präsentiert neue Point-of-Care-Lösung TE7 ACE zur Verbesserung der Diagnosesicherheit

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mindray Medical (SZSE: 300760)i st einweltweit führender Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen. Mindray gibtdie Markteinführung seines neuen Point-of-Care-Sonographiesystems TE7 ACE(https://www.mindray.com/en/product/TE7_POC.html) bekannt. Dieses neueTouchscreen-Ultraschallsystem bietet gezielte Lösungen für verschiedenemedizinische Anwendungen im Bereich der Anästhesie, Intensivversorgung undNotfallmedizin an, um eine schnellere Diagnosefindung zu gewährleisten.Mit intelligenten Automatisierungsalgorithmen (Smart VTI/ IVC/ B-Line), einerverbesserten Nadelführungssoftware für sichere Punktionen, kabelloserDatenkommunikation und einer umfassenden Desinfektionslösung hilft das TE7 ACEÄrzten schwer diagnostische Herausforderungen dartzstellen und schnelleEntscheidungen zu treffen."Wir haben durch ausfühliche Analysen mit klinischen Experten das TE7 ACEentwickelt, um den Anwendern mehr Sicherheit in der Diagnostik zu geben, damitsie sich mehr auf die Patientenversorgung konzentrieren können", erklärte XujinHe, General Manager für den Bereich Medical Imaging Systems bei Mindray.Beim Therapieverlauf kann eine schnelle Erfassung von wichtigen VitalparameternLeben retten. Die von Klinikern getesteten Funktionen des TE7 ACE basieren aufDeep-Learning-Algorithmen und ermöglichen eine schnellere Beurteilung derPatienten auf genaue und effiziente Weise:- Smart VTI: diese Funktion kalkuliert automatisch dasGeschwindigkeits-Zeit-Integral (VTI), das Herzzeitvolumen (HZV) unddie Schlagvolumen (SV). Diese Werte können anhand einer Trendkurveanalysiert werden.- Smart IVC: diese Funktion analysiert automatisch die Veränderungdes IVC-Durchmessers und berechnet den Collapsibility Index oderDistensibility Index und die IVC-Variation. Dies ist bei derBeurteilung von Volumenstatus und -reagibilität hilfreich.- Smart B-Line: diese Funktion analysiert automatisch die Anzahl, denProzentsatz und den Abstand der B-Linien. Diese Funktion bietet eineinzigartiges visuelles Beurteilungsschema zur intuitiven Bewertungdes Gesamtlungenwassers, zur Steuerung der Flüssigkeitsinfusion undzur Vermeidung von Lungenödemen.Um eine sichere, einfache und bequeme Nadelführung zu gewährleisten, sind beider neuen Sonde L12-3VNs mit 3 programmierbaren Tasten eSpacial NaviTM undFernbedienung kombiniert, sodass der Arzt eine Punktion ohne Berührung desGeräts durchführen kann.Dank der Datenkommunikationslösung eGateway kann der TE7 ACE kabellos in dasvorhandene Krankenhausnetzwerk eingebunden werden. Die klinischen Daten desPatienten, die von den Ultraschallgeräten und Patientenmonitoren erfasst werden,können so für eine fundiertere klinische Entscheidung darstellen. Durch dieseneffizienten und papierlosen Prozess verbessert die Produktivität und reduziertdas Risiko von Datenübertragungsfehlern.