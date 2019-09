Mindray lanciert die neue BeneHeart C-Serie, ein AED für eine effektive Wiederbelebung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mindray (SZSE: 300760), einerder weltweit führenden Entwickler von medizinischen Geräten undLösungen, lancierte heute die BeneHeart C-Serie, ein AutomatisierterExterner Defibrillator (AED) mit intelligenteren Funktionen undschnellerer Schockabgabe, um bessere Wiederbelebungsergebnisse beieinem plötzlichen Herzstillstand (PHS) zu erzielen. Im Rahmen dieserSerie ist sowohl eine voll- als auch eine halbautomatische Versionnun auch in Europa und anderen ausgewählten Ländern erhältlich.Eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, kann für Menschenohne medizinischen Hintergrund ein unangenehmes Erlebnis sein. DieBeneHeart C-Serie ist auf die Herausforderungen, mit denen Erstretterkonfrontiert sind, ausgerichtet. Sie ist mit der einzigartigenResQNavi-Technologie ausgestattet, welche die Benutzer mittelsAnimationen Schritt für Schritt durch den Prozess führt (verfügbar inausgewählten Versionen), einschließlich Sprachanweisungen. DieKenntnisse eines Retters werden je nach Zeit, die für jeden Schritteingesetzt wird, bestimmt. So können die Benutzer angemessenangeleitet und unterstützt werden, um den Stress zu lindern.Da die Erfolgschancen für eine Wiederbelebung mit jeder Sekundeabnehmen, ist mit der BeneHeart C-Serie von Mindray die ersteSchockabgabe in weniger als 8 Sekunden möglich - dank derQShock-Technologie. Diese verkürzt die EKG-Analyse auf 5 Sekunden undschließt gleichzeitig den Vorladevorgang ab, sodass keine einzigeSekunde verschwendet wird. Die BeneHeart C-Serie ist eine der wenigenAngebote im Markt, die bis zu 360J-Energie liefern, um die jeweiligenBedürfnisse eines PHS-Patienten zu erfüllen, wodurch eineRe-Fibrillation verhindert wird.Mit einer Fallbeständigkeit von 1,5 Metern und einer Wasser- undStaubdichtheit der Schutzklasse IP55 erfüllt die BeneHeart C-Seriealle Transportstandards außerhalb des Krankenhaus, einschließlichHelikopter, und kann in verschiedenen anspruchsvollen Umgebungeneingesetzt werden. Beständige Klebelektroden und Batterien mit einerLebensdauer von 5 Jahren reduzieren ebenfalls dieGesamtbetriebskosten.Um die Fernverwaltung der AED-Flotte sicherer undkosteneffizienter zu machen, kann die BeneHeart C-Serie von Mindraymit dem cloudbasierten AED-Alert-2.0-System über das 4G-Netzwerk oderWiFi verbunden werden. Wenn sich der Status des AED ändert, erhältder Manager automatisch eine Benachrichtigung, sodass eine manuelleÜberprüfung erspart wird."Menschen jeden Alters können jederzeit einen plötzlichenHerzstillstand erleiden. Mindray hat die Herausforderungen undBedürfnisse des AED-Markts identifiziert und auf dieser Basis dieBeneHeart C-Serie entwickelt, damit Menschen eine Wiederbelebung nacheinem plötzlichen Herzstillstand selbstbewusster durchführen können.Zudem können AED-Besitzer dank unseres AED-Alert-2.0-Systems ihr AEDeffizienter verwalten", sagt Eason Zhou, Direktor des BereichsInternational Patient Monitoring & Defibrillator Business vonMindray.https://www.mindray.com/en/product/BeneHeart_C_Series.htmlPressekontakt:Lorance Wang, intl-marcom@mindray.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/968638/Mindray_BeneHeart_C_Series_AED_applied_gym_sports_environments.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/968637/Mindray_BeneHeart_C_Series_AED_helps_people_perform_effective_SCA.jpgOriginal-Content von: Mindray, übermittelt durch news aktuell