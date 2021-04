Mindray erschließt mit der universell vernetzten Plattform M Connect ein riesiges Potenzial für die Patientenüberwachung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von medizinischen Geräten und integrierten Lösungen, hat seine universell vernetzte Plattform M Connect auf den Markt gebracht, die das Potenzial der individuellen Patientenüberwachung mit einer integrierten IT Lösung freisetzt. Diese innovative Plattform hilft medizinischen Anbietern beim Aufbau eines abgerundeten Ökosystems im Gesundheitswesen.Bestehend aus verschiedenen integrierten IT Lösungen, kann die M Connect Plattform Patienten, Gesundheitsdienstleister, Geräte und Gesundheitssysteme miteinander verbinden und so für mehr Transparenz, optimierte Arbeitsabläufe, verbesserte klinische Entscheidungen und einen besseren Datenschutz für Patienten sorgen. Diese Lösungen ermöglichen Gesundheitsdienstleistern eine effiziente Ressourcenzuteilung und versetzen Kliniker in die Lage, jederzeit und überall auf Patientendaten zuzugreifen."Die intelligente Welt kommt. 5G, KI, IoT und andere aufkommende Technologien versprechen neue Möglichkeiten, Chancen und Erfahrungen für jeden und überall", sagt Dr. Li Xinsheng, Group Vice President bei Mindray. "M Connect gestaltet die Zukunft, inspiriert ein neues Zeitalter der Verbindung und verbindet Patienten mit ihren medizinischen Anbietern. Gemeinsam können wir die Vorteile der Technologie für die Gesundheitsbranche nutzen."Mit dem Ziel, die klinische Entscheidungsfindung und die Arbeitsabläufe zu verbessern, ist der M Connect mit intelligenten Werkzeugen ausgestattet, wie z. B. einer 24 Stunden EKG Zusammenfassung und einer kontinuierlichen Blutdruckanalyse, um den Klinikern zu helfen, sicherer auf unerwünschte Ereignisse zu reagieren und Patienten effizienter zu diagnostizieren und zu behandeln.Darüber hinaus kann der M Connect die Effizienz der Verwaltung von medizinischen Geräten erheblich steigern und die Investitionen des Krankenhauses schützen. Durch den Einsatz der Mindray IoT (M IoT) Technologie kann diese universell vernetzte Plattform Informationen über alle angeschlossenen medizinischen Geräte erhalten, statistische Analysen der Geräte bereitstellen und die Verteilung und Nutzung der Geräte in verschiedenen Abteilungen grafisch ausgeben.Darüber hinaus legt der M Connect mit der Integration der kompletten Daten aller medizinischen Geräte eine solide Grundlage für Big Data Analysen, die es dem medizinischen Fachpersonal ermöglichen, Patientendaten umfassend zu analysieren und bessere Behandlungsstrategien während der gesamten Patientenreise zu entwickeln.In Zukunft wird Mindray kontinuierlich mit Industriepartnern zusammenarbeiten, um die innovative Technologie des M Connect zu nutzen und so die Entwicklung der gesamten Gesundheitsbranche voranzutreiben.Weitere Informationen finden Sie aufhttps://www.mindray.com/en/solutions/M_Connect.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1456070/image.jpgPressekontakt:Lorance Wang+86-755-8188-7839lorance.qwang@mindray.comOriginal-Content von: Mindray, übermittelt durch news aktuell