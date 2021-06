Mindray definiert die Zukunft der Bildgebungstechnologien mit neuen Ultraschalllösungen für die Allgemeine Bildgebung, Gynäkologie und Kardiologie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen, hat die Markteinführung seiner neuen Ultraschalllösungen für die Bereiche Allgemeine Bildgebung, Gynäkologie und Kardiologie für den 28. Mai 2021 angekündigt. Unter dem Motto "Innovation Defines" ist jede Lösung speziell darauf ausgerichtet, die Aussagekraft der Diagnose zu erhöhen, die Ärzten zur Verfügung steht, um eine bessere Patientenversorgung zu gewährleisten."Seit über 30 Jahren ist Innovation tief in der DNA von Mindray verwurzelt. Mit wachsenden und expandierenden Krankenhaussystemen ist es für die Gesundheitsbranche unerlässlich, über die Entwicklung einzelner Produkte hinauszugehen und vernetzte Gesundheitslösungen zu entwickeln. Mit dieser ganzheitlichen Sichtweise können wir eine verbesserte Gesundheitsversorgung für Patienten sicherstellen und gleichzeitig dazu beitragen, die klinischen Kapazitäten zu erweitern", so He Xujin, General Manager von Mindray Medical Imaging Systems. "Die Einführung unserer neuesten Ultraschalllösungen ist ein Meilenstein für Mindray, da wir weiterhin neue Plattformen unter dem Leitsatz 'Innovation Defines' entwickeln."Mindrays Ultraschalllösungen für die Allgemeine Bildgebung (https://www.mindray.com/en/productlist/General_Imaging.html) sind mit einer Reihe fortschrittlicher Technologien ausgestattet, darunter kontrastverstärkter Ultraschall mit hoher Bildrate (HiFR CEUS), umfassende HiFR-Elastographie und verbesserte Quantifizierungsmessung für eine neue Ebene der Bildklarheit. Diese Funktionen geben dem Arzt umfangreiche Werkzeuge für eine präzisere Diagnose und Behandlung an die Hand - das gibt ihm mehr Sicherheit für bessere Patientenergebnisse.Die Ultraschalllösungen für die Gynäkologie (https://www.mindray.com/en/productlist/OB_GYN.html) bieten eine breit gefächerte Palette an Expertenwerkzeugen, die Smart Scene 3D, Smart Planes CNS, Smart ICV, Smart Pelvic und Smart ERA umfasst. Diese Funktionen wurden entwickelt und inspiriert von der täglichen Arbeit der Kliniker mit dem Ziel, die Effizienz für OBGYN-Anwendungen, einschließlich IVF, Neonatal und Postpartum, zu verbessern.Für kardiovaskuläre Kliniker umfassen die neuen Kardiologie-Ultraschall-Lösungen (https://www.mindray.com/en/productlist/Cardiology.html) von Mindray TEE-Bildgebung, HiFR V-Flow, Wall Shear Stress (WSS), Echtzeit-IMT. Diese Technologien ermöglichen eine wirklich genaue Visualisierung, die dem Kliniker zusätzliche Beweise für eine sichere Diagnose liefert.Mindray nutzt seine tiefen Einblicke in unerfüllte klinische Bedürfnisse, um Klinikern umfassende Bildgebungslösungen zu bieten, die präzise Diagnosen und Behandlungen in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglichen. Die drei neuesten Lösungen für die medizinische Bildgebung kombinieren außergewöhnliche Technologien mit intelligenten Anwendungen und einem intuitiven Workflow, der die Qualität der klinischen Daten auf ein höheres Niveau hebt. Gleichzeitig können die Patienten von einer schnelleren medizinischen Bildgebung und einer genaueren Erkennung möglicher Komplikationen profitieren - und das alles am Ort der Behandlung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1516663/Innovation_defines.jpgPressekontakt:Lorance Wang+86-755-8188-7839lorance.qwang@mindray.comOriginal-Content von: Mindray, übermittelt durch news aktuell