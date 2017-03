Mindestmengenregelungen erneut in der Diskussion / DGCH und BDC zum aktuellen Krankenhaus-Report 2017

Berlin (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der DGCH und des BDCSeit einigen Jahren sind Mindestmengen umstrittenes Thema in derChirurgie. Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie e.V. (DGCH) undder Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) warnen vor einergenerellen Ausweitung der Mindestmengenregelungen, bevor sich bishereingeführte Vorgaben nicht eindeutig bewährt haben. "Wir benötigenevidenzbasierte Ergebnisse der bisherigen Regelungen", fordert Prof.Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer, Präsident des BDC undGeneralsekretär der DGCH.Die DGCH und der BDC sprechen sich für die Spezialisierung in derChirurgie aus - somit auch für die verstärkte Zentralisierung vonExpertise. "Sehr komplexe Eingriffe, vor allem bei bösartigenErkrankungen, wie zum Beispiel Operationen der Bauchspeicheldrüseoder Speiseröhre sollten nur in Kliniken mit entsprechendenFallzahlen und der notwendigen Erfahrung durchgeführt werden. DieHöhe der Fallzahlen bzw. die Erfahrung muss dann aber ganz klar durchStudien belegt sein und muss sich an eindeutig definiertenSchwellenwerten orientieren", so Meyer. "Es ist unklar, ob dieeingeführten Mindestmengen generell die Qualität steigern - dieDatenlage ist nicht eindeutig." "Derzeit wird das Instrument derMindestmengenregulierung politisch im Wesentlichen zur Reduktionbestimmter Eingriffe genutzt", kritisiert die BDC-VizepräsidentinProf. Dr. med. Julia Seifert.Für einige Operationen wie den Einsatz eines künstlichenKniegelenks (Kniegelenk Totalendoprothese/Knie-TEP) gilt lautBeschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses bereits eine jährlicheMindestmenge von 50 Stück. Krankenhäuser dürfen also nur beivoraussichtlich erbrachter Fallzahl diese Leistung bei gesetzlichenKrankenversicherungen geltend machen. "Ob diese Mindestzahlallerdings einen adäquaten Cut-off-Wert darstellt, ab dem dieQualität gesichert ist oder steigt, ist vollkommen ungeklärt undwurde bisher auch nie wissenschaftlich untersucht", erklärt Seifert."Jede Ausweitung von Mindestmengenregelungen innerhalb derChirurgie muss detailliert geprüft werden - vor allem müssen dengeforderten Mindestmengen evidenzbasierte Studien zugrunde liegen.Eine weitere Ausweitung kann nicht als alleiniges Qualitätsmerkmal inder Chirurgie gelten, denn Mindestmengen sind kein Allheilmittelgegen Schwächen des Gesundheitssystems. Allerdings sindMindestmengenvorgaben bei komplexen operativen Eingriffen für dieBehandlungsqualität und Sicherheit für den Patienten durchaus zufordern", so Meyer.134. ChirurgenkongressWann sind Mindestmengen in operativen Fächern sinnvoll? Über dieseund weitere wichtige Fragen des 134. Chirurgenkongresses der DGCHinformieren Sie auf der Vorab-Pressekonferenz am Mittwoch, 15. März2017, von 11.30 bis 12.30 Uhr im Künstlerhaus MünchenKongresspräsident Prof. Dr. med. Tim Pohlemann, Homburg/Saar, Prof.Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer, Generalsekretär der DGCH undPräsident des BDC, Allgemein- und Viszeralchirurg Prof. Dr. med.Heinz-Johannes Buhr sowie Kinderchirurg Prof. Dr. med. Stuart Hosie.Während des Kongresses finden die täglichen Pressekonferenzen vonDienstag, 21. März, bis Freitag, 24. März 2017, von 12.00 bis 13.00Uhr im ICM München, Saal 22b statt.Pressekontakt:Julia WeilbachBerufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC)Luisenstr. 58/5910117 Berlin030/28004-200weilbach@bdc.deAnne-Katrin DöblerDeutsche Gesellschaft für Chirurgie e.V. (DGCH)0711/8931552presse@dgch.deOriginal-Content von: Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC e.V.), übermittelt durch news aktuell