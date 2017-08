Mindestlohn verringert Spannweite der Tarifverdienste in einzelnen Branchen

Wiesbaden (ots) - Der Abstand zwischen den höchsten und denniedrigsten Verdienstgruppen in Tarifverträgen ist zwischen Dezember2014 - also kurz vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns - undJuni 2017 gesamtwirtschaftlich um 0,2 % gesunken. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging dieSpannweite bei ausschließlicher Berücksichtigung von Tarifverträgen,die im Dezember 2014 noch Verdienstgruppen unter dem zum Januar 2015eingeführten Mindestlohn von 8,50 Euro hatten, im gleichen Zeitraumum 5,7 % zurück.Die Einführung des Mindestlohns hat die Tarifverdienststrukturbesonders im Gastgewerbe verändert. Dort ist der Abstand zwischen denhöchsten und niedrigsten Tarifverdiensten zwischen Dezember 2014 undJuni 2017 mit - 7,2 % am stärksten zurückgegangen. Das Gastgewerbezählt zu den wenigen Branchen, in denen Tarifverträge vor Einführungdes Mindestlohns noch Verdienstgruppen unter 8,50 Euro vorsahen. DieSpannweite verringerte sich im gleichen Zeitraum unter anderem auchin der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (- 1,9 %) sowie in denBereichen Erziehung und Unterricht (- 1,2 %), Verkehr und Lagerei (-1,1 %) und im Grundstücks- und Wohnungswesen (- 1,0 %).Innerhalb der sogenannten "Niedriglohnbranchen" ist derVerdienstabstand ferner vor allem im Landverkehr und Transport vonRohrfernleitungen (- 3,0 %) sowie bei Wach- und Sicherheitsdiensten,Detekteien (- 1,1 %) deutlich zurückgegangen.Gegenläufig hat sich die Verdienststruktur von Tarifverträgen inden Branchen entwickelt, in denen der Tarifvertrag des öffentlichenBundes und der Gemeinden (TVöD) ein hohes Gewicht hat. Dazu gehörendie Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung (+ 0,3%), die Wasserversorgung und Entsorgung (+ 0,2 %) sowie dieEnergieversorgung (+ 0,1 %). Ursache hierfür ist die Einführung derneuen Erfahrungsstufe 6 für die Entgeltgruppen E9a bis E15 zum 1.März 2016. Die Beschäftigten dieser Entgeltgruppen haben somit dieMöglichkeit erhalten, innerhalb ihrer Entgeltgruppe eine höhereErfahrungsstufe zu erreichen. Dadurch sind die höchsten Verdienstegestiegen und die Spannweite zwischen den höchsten und niedrigstenVerdiensten hat sich vergrößert.Grundlage für diese Ergebnisse sind die Tarifverträge, die in dieBerechnung des Vierteljährlichen Index der Tarifverdienste undArbeitszeiten eingehen. Für diese Tarifverträge wurde für diegenannten Zeiträume der Verdienstabstand ermittelt, in dem derjeweils höchste mit dem niedrigsten im Tarifvertrag vorgeseheneVerdienst ins Verhältnis gesetzt wurde. Für die Gewichtung wurde dasaktuelle Wägungsschema des Tarifindex verwendet. AlsNiedriglohnbranchen werden hier die 20 Abteilungen derWirtschaftszweigklassifikation 2008 (WZ-2-Steller) mit dem höchstenAnteil an Niedriglohnbeschäftigten bezeichnet.Niedriglohnbeschäftigte erhalten weniger als zwei Drittel desmittleren Verdienstes (also brutto 10,00 Euro je Stunde im Jahr2014).Ausgewählte Tarifinformationen aus Flächentarifverträgen sind inder Tarifdatenbank des Statistischen Bundesamtes zu finden.Detaillierte Daten zur Tarifentwicklung in ausgewähltenWirtschaftszweigen bieten die Fachserie 16, Reihe 4.3 (Tarifindex)sowie die dazugehörende "Lange Reihe". Die vollständigen Quartals-und Jahresergebnisse können über die Tabellen "VierteljährlicherIndex der Tarifverdienste" (62221-0001) und (62221-0003) und dieErgebnisse des monatlichen Index der Tarifverdienste über die Tabelle"Monatlicher Index der Tarifverdienste" (62231-0001) in der DatenbankGENESIS-Online abgerufen werden.Weitere Auskünfte gibt:Sabine Touil Telefon: +49 (0) 611 / 75 4327www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell