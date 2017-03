Mindestlohn für Praktika: Mehr Geld, weniger Plätze

Berlin (ots) - Unternehmen investieren in Hochschulen undStudierende mehr als drei Milliarden Euro jährlich. Ihre Ausgaben fürPraktikantenlöhne haben sich fast verdoppelt. Gleichzeitig hat jedessechste Unternehmen Praktikumsplätze wegen des Mindestlohns abgebaut,nach Berechnungen sind bis zu 53.000 Praktikumsplätze weggefallen.Das sind die Ergebnisse der Studie Bildungsinvestitionen derdeutschen Wirtschaft, die vom Stifterverband zusammen mit demInstitut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) durchgeführt wurde.Deutsche Unternehmen gaben im Jahr 2015 rund 3,3 Milliarden Eurofür akademische Bildung aus. Im Jahr 2012 waren es noch rund 2,2Milliarden Euro. Damit stiegen die Ausgaben der Wirtschaft fürakademische Bildung jedes Jahr um durchschnittlich mehr als siebenProzent. Die Verzahnung von akademischer Bildung und beruflicherPraxis ist für Unternehmer nach wie vor ein fundamentales Anliegen.Fast drei Viertel ihrer Investitionen fließen in duale Studiengängeund Praktika.Dabei hatte die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015erhebliche Auswirkungen: Praktikantenlöhne stiegen, das Angebot vonPraktikumsplätzen sank.Jedes sechste Unternehmen hat nach eigenen Angaben seinePraktikumsplätze wegen des Mindestlohns reduziert. Nach Berechnungendes Stifterverbandes und des IW Köln sind bei steigenderStudierendenzahl bis zu 53.000 Praktikumsplätze von 2014 auf 2015verloren gegangen. Das ist vor allem auf große Unternehmenzurückzuführen, die hauptsächlich längere und mindestlohnpflichtigePraktika anbieten. Mittelgroße Unternehmen mit weniger als 250Mitarbeitern haben ihr Angebot an Kurz- oder Pflichtpraktika - beidenen der Mindestlohn nicht greift - aufrechterhalten.Dabei hat die Wirtschaft aber ihre Investitionen in Praktika von2012 auf 2015 um mehr als 50 Prozent erhöht (2012: 642 Mio. Euro;2015: 975 Mio. Euro). Der starke Anstieg ist vor allem auf diehöheren Praktikantenlöhne zurückzuführen. Anspruch darauf hat zwarnur eine Minderheit der Praktikanten, nämlich jene, die einfreiwilliges Praktikum absolvieren, das länger als drei Monatedauert. Trotzdem hat die Mindestlohneinführung insgesamt zu einersignifikanten Erhöhung des Lohnniveaus für studentische Praktikageführt."Die Ergebnisse zeigen, Praktikum ist nicht gleich Praktikum. Wirerkennen eine Tendenz zu einer Zweiteilung des Praktikumsangebots",resümiert Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschenWirtschaft Köln. "Längere Praktika sind sehr gut bezahlt, bieten dieMöglichkeit des eigenständigen Arbeitens, werden aber aufgrund derKosten immer seltener angeboten. Bei Kurzpraktika unter zwölf Wochenhaben die Praktikanten dagegen seltener die Möglichkeit, aufgrund derKürze eigene Projekte zu übernehmen oder selbständigverantwortungsvoll zu arbeiten.""Die Ergebnisse der Studie geben Anlass darüber nachzudenken, wiemehr Studierende profitieren können, ohne dass weiterePraktikumsplätze bedroht sind", sagt Andreas Schlüter,Generalsekretär des Stifterverbandes. "Die Dauer und somit dieQualität eines Praktikums sollte nicht nach Vergütung festgelegtwerden, sondern nach dem Praktikumsziel. Bei der Entlohnung wäre zubeachten, dass Praktika halb Lern- und halb Arbeitsphasen sind. DerStifterverband empfiehlt daher, dass sich die Bezahlung am halbenMindestlohn oder alternativ am BAföG-Höchstsatz orientieren sollte."Die Studie Bildungsinvestitionen der Wirtschaft ist die größteErhebung zu den Ausgaben der Wirtschaft für Hochschulen undStudierende in Deutschland. Sie wird seit 2009 im dreijährigen Turnusvon Stifterverband und Institut der deutschen Wirtschaft Kölngemeinsam durchgeführt. An der Befragung nahmen 1095 Unternehmen imZeitraum Februar bis Mai 2016 teil.Die detaillierten Ergebnisse der Studie Bildungsinvestitionen derWirtschaft 2015 finden Sie unter:www.stifterverband.org/bildungsinvestitionen-der-wirtschaft-2015Kontakt:Bildungsinvestitionen der deutschen WirtschaftStifterverbandMathias WindeT 030 322982-501mathias.winde@stifterverband.deInstitut der deutschen Wirtschaft KölnChristiane Konegen-GrenierT 0221 4981-721konegen-grenier@iwkoeln.dePresse:Peggy GroßT 030 322982-530peggy.gross@stifterverband.deOriginal-Content von: Stifterverband f?r die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell