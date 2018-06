Mindestlohn: Paritätischer kritisiert Erhöhung als völlig unzureichend

Berlin (ots) - Als "völlig unzureichend" kritisiert derParitätische Wohlfahrtsverband die leichte Erhöhung des Mindestlohnsum gerade einmal 35 Cent auf 9,19 Euro. Der Paritätische forderteinen Mindestlohn von mindestens 12,63 Euro.Die Erhöhung sei selbstverständlich begrüßenswert, erklärt derParitätische, doch sei der Mindestlohn mit 9,19 Euro armutspolitischnach wie vor kaum relevant. "Dieser Mindestlohn schützt nicht vorArmut", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des ParitätischenGesamtverbands. Schon bei Single-Haushalten sei der Abstand zu HartzIV selbst bei Vollzeitbeschäftigten nicht allzu hoch. Bei Haushaltenmit Kindern werde die Grundsicherungsschwelle endgültig nicht mehrerreicht.Kritik übt der Verband in diesem Zusammenhang auch an denArbeitgeberverbänden. "Die mittlerweile ritualisiertenKrisenszenarien und Unkenrufe, mit denen die Arbeitgeber jeglichearmutsfeste Anpassung des Mindestlohns verhindern wollen, sind schonpeinlich, betrachten wir die gesamtwirtschaftliche Lage", soSchneider.Als Maßstab für einen angemessenen Mindestlohn schlägt der Verbanddie zu erwartende Rente nach 45 Versicherungsjahren vor, die auch beiMindestlohn oberhalb des Mindestlohns liegen müsse. Nach Auskunft desBundesarbeitsministeriums wären dies derzeit 12,63 Euro.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel.030/24636305, e-Mail:pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell