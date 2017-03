Mindestens jeder dritte Haushalt in Deutschland zahlt zu viel für Strom

Berlin (ots) - Wer noch nie den Stromanbieter gewechselt hat,bezieht Strom im teuren Grundversorgertarif. Laut einer aktuellenUmfrage des gemeinnützigen Verbraucherportals Finanztip sind diesimmer noch 31 Prozent der Stromkunden in Deutschland. Dabei ist einWechsel in wenigen Minuten erledigt und kann einer Familie bis zu 400Euro Ersparnis im Jahr bringen.Besonders die Älteren zählen zu den Nicht-Wechslern. Denn rundjeder zweite Verbraucher ab 70 Jahren hat noch nie den Anbietergewechselt. Überraschend: Vor allem Haushalte mit geringem Einkommensind weniger wechselwillig. "Strom ist eine der Stellschrauben, beider sich am leichtesten viel sparen lässt", erklärt Ines Rutschmann,Energie-Expertin bei Finanztip. "An die 400 Euro Ersparnis sind füreine vierköpfige Familie drin."Ein Wechsel ist in wenigen Minuten erledigtDie meisten Kunden wechseln nicht, weil sie laut eigenen Angabenmit dem Anbieter zufrieden sind (54 Prozent). Das gilt wiederumbesonders für Ältere. Gleich danach steht die Sorge, dass beimWechsel etwas schieflaufen könnte (21 Prozent). Auch denWechselaufwand scheuen viele (16 Prozent). Rutschman gibt Entwarnung:"Ein Wechsel ist ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Man mussmeist noch nicht mal dem aktuellen Stromanbieter kündigen, dasübernimmt der neue Anbieter. Sollte doch mal etwas nicht klappen,wird auch nicht einfach der Strom abgestellt." Der Grundversorger istverpflichtet weiterzuliefern.Bonuszahlungen nur für Viel-WechslerEinige Stromanbieter locken Neukunden mit einem Bonus. DieseAngebote sind laut Rutschmann jedoch nicht für jeden geeignet: "EinenNeukundenbonus mitzunehmen, ist nur dann ratsam, wen ich bereit bin,jedes Jahr den Anbieter zu wechseln. Denn später wird's oft teuer",warnt sie. Die Expertin rät außerdem, eine möglichst langePreisgarantie von beispielsweise 12 Monaten zu vereinbaren. Nach demersten Jahr sollte der Vertrag zudem monatlich kündbar sein. Beieiner Preiserhöhung nutzen Verbraucher am besten dasSonderkündigungsrecht.In der Finanztip-Studie wurden 1.100 Verbraucher ab 18 Jahrenbefragt, die in einem eigenen Haushalt leben und für die Wahl desStromanbieters verantwortlich oder mitverantwortlich sind. Diedetaillierten Ergebnisse senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.Weitere Informationenhttp://www.finanztip.de/stromanbieter-wechseln/http://www.finanztip.de/guenstige-stromanbieter/http://www.finanztip.de/sonderkuendigung/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Finanzratgeber. Wirwollen Verbraucher befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist derwöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 230.000 Abonnenten.Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps auf Facebook(https://www.facebook.com/Finanztip), Twitter(https://twitter.com/Finanztip) und Xing(https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496)Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinn?tzige GmbH, übermittelt durch news aktuell