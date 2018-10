Mindestens 55 Milliarden Euro Schaden in Europa durch unberechtigte Steuererstattungen - Bundesregierung warnte Partner erst 2015 vor Cum-Ex

Hamburg (ots) - Der organisierte Griff in die Steuerkasse durch"steuergetriebene Aktiengeschäfte", die unter anderem als Cum-Cum-und Cum-Ex-Geschäfte bekannt geworden sind, ist weitaus größer alsbisher angenommen. Betroffen sind neben Deutschland mindestens zehnweitere europäische Länder. Der Schaden beläuft sich auf mindestens55,2 Milliarden Euro. Die Bundesregierung unterließ es über Jahre,ihre europäischen Partner zu warnen. Das haben gemeinsame Recherchenvon 19 Medienpartnern aus zwölf Ländern unter Leitung desRecherchezentrums CORRECTIV ergeben. Aus Deutschland waren dasARD-Magazin "Panorama" (NDR), ZEIT und ZEIT ONLINE an den Recherchenbeteiligt.Für die "CumEx Files" wurden mehr als 180.000 Seiten vertraulicherAkten sowie Unterlagen parlamentarischer Untersuchungsausschüsse,interne Gutachten von Banken und Kanzleien, Kundenkarteien,Handelsbücher und E-Mails ausgewertet. Interviews mit Insidern undKronzeugen sowie verdeckte Recherchen in der Finanzindustrie belegenzudem, dass die Geschäfte bis heute weitergehen. Die Ergebnisse derrund einjährigen Zusammenarbeit werden am Donnerstag, 18. Oktober,unter dem Titel "CumEx Files" weltweit veröffentlicht.Die Recherchen belegen konkret, dass durch rein steuergetriebeneAktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag, also Cum-Ex, Cum-Cumund vergleichbare Handelsstrategien, neben Deutschland auchFrankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, Dänemark, Belgien,Österreich, Finnland, Norwegen und die Schweiz geschädigt wurden. DerSchaden durch "steuergetriebene Geschäfte" von mindestens 55,2Milliarden Euro ergibt sich aus Auskünften von Steuerbehörden sowieAnalysen von Marktdaten. Der renommierte Steuerprofessor ChristophSpengel von der Universität Mannheim hatte bereits im vergangenenJahr berechnet, dass dem deutschen Fiskus zwischen 2001 und 2016mindestens 31,8 Milliarden Euro entgangen sind. Im Zuge der "CumExFiles" kommen nun in Frankreich mindestens 17 Milliarden, in Italien4,5 Milliarden, in Dänemark 1,7 Milliarden und in Belgien 201Millionen Euro dazu. Einige Staaten konnten Teilbeträgezurückfordern. Für die anderen betroffenen Länder liegen keineoffiziellen Zahlen oder belastbare Marktdaten vor."Es handelt sich um den größten Steuerraub in der GeschichteEuropas", sagt Prof. Spengel. Möglich wurde der Steuerraub auchdadurch, dass ein Informationsaustausch über die steuerschädlichenUmtriebe innerhalb Europas kaum stattgefunden hat. So warnteDeutschland seine europäischen Nachbarn erst 2015 über eineOECD-Datenbank vor Cum-Ex-Geschäften, obwohl das Finanzministeriumspätestens seit 2002 Bescheid wusste. Das BMF dementiert auf Anfragenicht, die Nachbarn erst ab 2015 gewarnt zu haben, teilt abergenerell mit, dass man "in der Vergangenheit diverse Staaten, unteranderem auf deren Nachfrage hin, über die Verfahrensweise beiCum-Ex-Geschäften informiert" habe.Verdeckte Recherchen zeigen außerdem, dass die Geschäfte zulastender europäischen Steuerzahler bis heute weitergehen. Reporter von"Panorama" und CORRECTIV gaben sich dafür als Milliardäre auf derSuche nach Anlagemöglichkeiten aus und erhielten aktuelle Angebotefür "steuergetriebene Aktiengeschäfte" in sieben europäischenLändern, darunter Frankreich, Italien und Spanien. Gerhard Schick,Finanzexperte der Grünen und Initiator desCum-Ex-Untersuchungsausschuss des Bundestags, sagt zu dem Angebot:"Ich verstehe das als direkte Fortsetzung von Cum-Ex und Cum-Cum. DieRendite wird wieder allein aus Steuergeld erzielt."Bei den in der Finanzbranche auch als "Tax Deals" bekanntenGeschäften werden kurzfristig riesige, oft milliardenschwereAktienpakete hin- und hergeschoben, um sich Steuern zu Unrechterstatten zu lassen. Bei Cum-Ex-Geschäften und seinen Varianten wirdeine einmal abgeführte Steuer sogar mehrfach erstattet. NebenDeutschland waren davon auch Belgien, Dänemark, Österreich, Norwegenund die Schweiz betroffen. So bestätigen es die jeweiligen Behörden,offiziell oder in Hintergrundgesprächen. In Spanien und Finnlandzeigen Dokumente und Insider-Aussagen, dass Cum-Ex-Geschäfte geplantwurden. Die jeweiligen Behörden wollen weder bestätigen nochdementieren, dass es tatsächlich zu mehrfachen Steuererstattungengekommen ist. Cum-Ex wird von der Bundesregierung als illegaleingestuft und ist Gegenstand zahlreicher staatsanwaltschaftlicherErmittlungsverfahren. Cum-Cum ist nicht per se illegal, dieBundesregierung geht aber von einem Gestaltungsmissbrauch aus, wenndie Geschäfte rein steuerlich motiviert sind. Dies ist nach Ansichtdes Mannheimer Steuerprofessors Spengel bei so gut wie allen am Marktangebotenen Modellen der Fall. In der Praxis haben sich zudemunzählige Varianten und Mischformen aus Cum-Ex, Cum-Cum undvergleichbaren Handelsstrategien herausgebildet.Erstmals äußert sich im Zuge der "CumEx Files" einer derHauptbeschuldigten ausführlich im Interview zu Abläufen undStrukturen der organisierten Cum-Ex-Maschinerie. Der Insider, der alserster aus dem innersten Kreis der Beschuldigten vollumfänglich mitder Staatsanwaltschaft kooperiert, ist ein Topjurist, der etwa 50Millionen Euro mit Cum-Ex-Geschäften verdient hat, die er nunzurückzahlen muss. Bei der Staatsanwaltschaft gilt er alsglaubwürdig. Er ist Kronzeuge im wohl größten steuerstrafrechtlichenErmittlungsverfahren, das in Deutschland bisher geführt wurde. ImInterview bezeichnet er die "steuergetriebenen Aktiengeschäfte" als"organisierte Kriminalität in Nadelstreifen" und zeichnet das Bildeiner Industrie, in der Moral keinen Platz hatte. "Jeder, der Kreditegeliefert hat, der als Aktienhändler mitgewirkt hat, der alsDepotbank nur Aktien verwahrt hat, jeder Anleger, der Geld zurVerfügung gestellt hat, wusste im Kern, was da passiert. Allewussten, worum es geht: dass man hier Rendite aus dem Steuersäckelholt."Unter dem Namen "CumEx Files" haben sich unter Leitung desRecherchezentrums CORRECTIV 19 Medien aus zwölf Ländernzusammengetan, um das ganze Ausmaß des Steuerraubs zu recherchieren.Dazu gehören neben dem ARD-Magazin "Panorama" (NDR), der ZEIT, ZEITONLINE und NDR Info auch die Nachrichtenagentur Reuters, Le Monde ausFrankreich, La Repubblica aus Italien, El Confidencial aus Spanien,News und Addendum aus Österreich, Republik aus der Schweiz, Politikenaus Dänemark, De TIJD aus Belgien, das Recherchebüro Follow the Moneyaus den Niederlanden, TT News Agency aus Schweden sowie dieöffentlich-rechtlichen Fernsehsender DR aus Dänemark, SVT ausSchweden und YLE aus Finnland.Die Ergebnisse der Recherchen werden auf der Websitewww.cumex-files.com zusammengeführt. Neben Links zuVeröffentlichungen aller Medienpartner sind dort weitereHintergrundinformationen verfügbar. Außerdem wird sich die"Panorama"-Sendung am 18. Oktober um 21.45 Uhr im Erstenmonothematisch mit den "CumEx-Files" befassen. "Das Forum" auf NDRInfo sendet zudem an dem Tag um 20.30 Uhr ein Radio-Feature zu denRecherchen. In den Sozialen Medien laufen sie unter dem Hashtag#CumExFiles.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris Bentsi.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell