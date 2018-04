Mindestens 20 Bürstenstriche am Tag: Wohltuende Kopfmassage (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Menschen mit feinem, empfindlichem oder hartnäckig fliegendem Haarsollten am besten zu einer Bürste mit Naturborsten greifen. Dasempfiehlt Barbara Psoch vom Haar-Verband und Friseurmuseum Magdeburgim Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Meist aus unterschiedlichlangen Wildschweinborsten gefertigt, sind sie sanft zum Haar undanregend für die Kopfhaut. "Gönnen Sie sich mindestens 20Bürstenstriche am Tag", rät Psoch. "Das ist wie eine wohltuendeKopfmassage." Auf diese Weise werden nicht nur Staub und Schmutzentfernt, sondern der Talg der Haarwurzeln wird bis in die Spitzenverteilt. Darüber freut sich besonders trockenes und sprödes Haar.Naturhaarbürsten, die mit Nylonstiften verstärkt sind, bändigen auchlängere Mähnen. "Sie greifen das Haar beim Bürsten perfekt, ohne eszu strapazieren", sagt Friseurmeister Roberto Laraia aus Tübingen.Beim Styling setzt der Experte auf die klassische und vielseitigeRundbürste, die in jede Haarlänge Fülle und Form zaubert.Psoch empfiehlt, beim Bürsten immer an den Spitzen zu beginnen."Dann arbeiten Sie sich über die Mittelhaarpartie zum Ansatz vor." Solasse sich das Haar schonend entwirren und schmerzhaftes Ziepenvermeiden. Den Bürstenkopf sollte man regelmäßig von ausgekämmtenHaaren befreien, einmal im Monat ist Waschtag: die Borsten mit mildemShampoo einschäumen, gut ausspülen und mit den Borsten nach unten aufeinem Handtuch trocknen lassen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 4/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell