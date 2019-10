Mindestens 100.000 Kinder in Somalia wegen Überschwemmungen aus ihren Häusern geflohen

Berlin (ots) - Wegen schwerer Überschwemmungen haben in Somalia mindestens200.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen, die Hälfte davon Kinder. SeitTagen regnet es heftig in den Regionen Hiiraan und Bakool im Zentrum des Landes.Besonders schlimm ist die Lage in der Großstadt Beledweyne am Fluss Shabelle, wo85% der Bewohner von Überschwemmungen betroffen sind. Derweil muss sich derNorden Somalias auf den tropischen Wirbelsturm "Kyarr" einstellen, der fürStarkregen und Sturzfluten in den Regionen Puntland und Somaliland sorgenkönnte. Diese Regionen leiden bereits unter den Folgen extremer Dürre."Somalia betrifft die Klimakrise besonders stark, die natürlichenLebensgrundlagen werden bis an ihre Grenzen ausgeschöpft", sagt Mohamud MohamedHassan, Länderdirektor von Save the Children in Somalia. "Die jetzige Situationzeigt, wie verletzlich die Gemeinschaften in Somalia sind. Save the Children warals eine der ersten internationalen NGOs in der Region im Einsatz, um die Kinderund ihre Familien in diesen harten Lebensbedingungen zu unterstützen. Diemeisten unserer Mitarbeiter vor Ort sind nun ebenfalls vertrieben, auch ihreHäuser wurden durch die Überschwemmungen zerstört. Aber sie arbeiten weiterunermüdlich für die Gesundheit und das Überleben der Menschen."Die Teams von Save the Children in Beledweyne berichten, dass ganze Stadtviertelunter Wasser stehen. Familien flohen mit Traktoren, Eselskarren, auf Booten oderzu Fuß aus ihren Häusern. Zehntausende Familien leben jetzt in höher gelegenenGebieten in provisorischen Lagern. Sie benötigen dringend Nahrung, Wasser undandere lebensnotwendige Güter.Fast 85 % der fast 400.000 Einwohner von Beledweyne sind nach Angaben dersomalischen Regierung von den Überschwemmungen betroffen. Nach Angaben derRegierung hat sich die Situation auf andere Gebiete ausgeweitet, darunterBardale, wo Sturzfluten aufgrund starker Regenfälle mindestens 30.000 Menschengetroffen haben. Für die kommenden Tage werden weitere Regenfälle vorhergesagt."Leider droht sich die Lage noch zu verschlimmern", sagt Hasan. "Der aktuelleBedarf an Hilfen ist enorm und ohne zusätzliche Gelder können wir denBedürfnissen nicht gerecht werden. Im Moment ist unsere Hauptsorge die drohendeGesundheitskrise, einschließlich Cholera und Malaria, die verheerendeKrankheiten für Kinder sind. Das Hauptkrankenhaus in Bardale ist wegen derÜberschwemmungen außer Betrieb, dadurch ist eine Katastrophe vorprogrammiert."Save the Children hat mobile Gesundheitsteams eingesetzt und ein integriertesGesundheits- und Ernährungszentren eingerichtet, um Kinder auf Krankheiten zuuntersuchen und den Vertriebenen Lebensmittel und medizinische Versorgunganzubieten. Gemeinsam mit Partnerorganisation hat Save the Children in denRegionen Hiiraan und Bakool Trinkwasser, Lebensmittel und Hygienekits verteiltsowie über 200 temporäre Latrinen installiert.Fotos und Bewegtbilder finden Sie unter diesem Link: https://bit.ly/2qTbzjAGerne vermitteln wir Ihnen Kollegen vor Ort oder unseren Somalia-Experten inBerlin, Joachim Rahmann, als Interviewpartner.Kontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.dePressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell