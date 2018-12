Mindestausbildungsvergütung verfehlt Wirkung - Kleine Anfrage der FDP

Bad Wörishofen (ots) - Das Bundesbildungsministerium hat keineBelege dafür, dass junge Menschen ihre Berufswahl vornehmlich nachökonomischen Gesichtspunkten treffen. Damit entkräftet dasMinisterium sein bisheriges Argument, nach dem eineMindestausbildungsvergütung dazu beitragen werde, wieder mehrJugendliche für eine duale Ausbildung zu gewinnen. Das zeigt dieAntwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP, die derDeutschen Handwerks Zeitung vorliegt. Obwohl die tariflicheAusbildungsvergütung von 2007 bis 2017 um durchschnittlich 39,5Prozent gestiegen ist, sank die Zahl der Auszubildenden um 11,2Prozent, in Kleinstbetrieben mit bis zu neun Beschäftigten sogar um31 Prozent - das geht aus Berechnungen des Bundesinstituts fürBerufsbildung (BIBB) hervor. In den 15 Ausbildungsberufen mit denstärksten Problemen, Lehrstellen zu besetzen, werden bereits jetztVergütungen bezahlt, die im bundesweiten Durchschnitt oberhalb dergeplanten Mindestausbildungsvergütung liegen. "Ergebnissen derBerufswahlforschung zufolge sind die Kriterien der Jugendlichen beider Berufswahl der für sie in Frage kommenden Berufe undAusbildungsplätze sehr vielfältig", heißt es in der Antwort derBundesregierung. Wichtiger als eine hohe Ausbildungsvergütungempfänden Bewerber allerdings gute Übernahme- und Aufstiegschancen,sichere Arbeitsplätze und ein gutes Betriebsklima."Der Vorstoß der Ministerin ist ein unüberlegter undunabgestimmter Schnellschuss", sagte Jens Brandenburg, Sprecher fürberufliche Bildung der FDP-Bundestagsfraktion. Er kritisierte, dassviele Fragen zur Umsetzung offen seien. So sei ungeklärt, wie sichdie Gesetzesänderung auf bestehende Ausbildungsverhältnisseauswirkten oder mit welchen Konsequenzen Betriebe bei Zuwiderhandelnrechnen müssten.Der FDP-Abgeordnete Manfred Todtenhausen, der die Kleine Anfragegemeinsam mit Brandenburg eingereicht hatte, kritisierte, dass miteiner Mindestausbildungsvergütung in ein über Jahrzehnte bewährtesSystem eingegriffen würde. Er befürchtet, dass die Maßnahmewirkungslos verpuffe und nur noch mehr Bürokratie und Kontrollen nachsich ziehen werde.Mit einer Mindestausbildungsvergütung möchteBundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) die Ausbildungattraktiver gestalten. Von Januar 2020 an sollen Auszubildendeabhängig vom Lehrjahr eine Mindestvergütung zwischen 504 und 580 Euroerhalten. "Eine bundeseinheitliche Ausbildungsvergütung wird dazuführen, dass nicht mehr, sondern weniger ausgebildet wird. Und dasnicht, weil einige Betriebe keine höhere Ausbildungsvergütung zahlenwollen, sondern sie es schlichtweg nicht bezahlen können", sagte HansPeter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des DeutschenHandwerks (ZDH), der Deutschen Handwerks Zeitung. Er sprach sich fürbranchenspezifische und regionale Lösungen aus. Weitere Informationenfinden Sie hier: www.dhz.net/mindestverguetungPressekontakt:Ansprechpartner bei Fragen:Maximilian Frehner, Telefon +49 8247 354210maximilian.frehner@holzmann-medien.deOriginal-Content von: Holzmann Medien Gmbh & Co. KG, übermittelt durch news aktuell