Mindestannahmeschwelle für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von KKR überschritten

Berlin (ots) -- Axel Springer begrüßt wichtigen Schritt auf dem Weg zurgeplanten Partnerschaft mit KKR- Ergebnis des Angebots wird in den kommenden Tagen bekanntgegeben- Kartellrechtliche-, außenwirtschaftsrechtliche undmedienkonzentrationsrechtliche Freigaben noch ausstehendAuf dem Weg zu der geplanten strategischen Partnerschaft zwischender Axel Springer SE und KKR ist ein wichtiges Etappenziel erreichtworden. Auf Basis der zugegangenen und von den Depotbanken bislanggebuchten Annahmeerklärungen für das freiwillige öffentlicheÜbernahmeangebot von KKR an alle Aktionäre von Axel Springer hat dieAnnahmequote bis zum Ende der Annahmefrist am 2. August 2019 dieMindestannahmeschwelle von 20 Prozent überschritten.Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, sagte:"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unsere geplante strategischePartnerschaft mit KKR. Wir werden so zusätzliche Chancen nutzenkönnen und unsere Wachstums- und Investitionsstrategiebeschleunigen."Julian Deutz, Finanzvorstand von Axel Springer, sagte: "Wir freuenuns, dass das attraktive Angebot von KKR angenommen wurde. Auch mitBlick auf die noch ausstehenden Angebotsbedingungen sind wirzuversichtlich, dass sie in den nächsten Monaten erfüllt werdenkönnen."Gemäß § 16 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)können Aktionäre, die ihre Aktien bislang nicht angedient haben, dasAngebot zum Preis von EUR 63,00 je Aktie während der gesetzlichvorgesehenen weiteren Frist noch annehmen. Diese beginnt nachBekanntgabe des Ergebnisses des Angebots durch KKR in den kommendenTagen und dauert 14 Tage.Der Vollzug des Angebots steht weiterhin unter dem Vorbehaltkartellrechtlicher, außenwirtschaftsrechtlicher undmedienkonzentrationsrechtlicher Freigaben.Über Axel SpringerAxel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und inmehr als 40 Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrervielfältigen Medienmarken (u. a. BILD, WELT, BUSINESS INSIDER,POLITICO Europe) und Rubrikenportalen (StepStone Gruppe und AVIVGroup) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie Entscheidungen fürihr Leben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen Printmedienhauszu Europas führendem Digitalverlag ist heute erfolgreichabgeschlossen. Das nächste Ziel ist gesteckt: Durch beschleunigtesWachstum will Axel Springer Weltmarktführer im digitalen Journalismusund bei den digitalen Rubriken werden. Das Unternehmen hat seinenHauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 16.300 Mitarbeiterweltweit. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Axel Springer 71Prozent der Erlöse und 84 Prozent des Gewinns (ber. EBITDA) mitdigitalen Aktivitäten.