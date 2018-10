"Mindener Tageblatt"-Chefredakteur Benjamin Piel neues Mitglied der Theodor-Wolff-Preis-Jury

Berlin (ots) - Das Kuratorium des Journalistenpreises derdeutschen Zeitungen - Theodor-Wolff-Preis (TWP) hat den Chefredakteurdes "Mindener Tageblatts", Benjamin Piel, in die Preisjury berufen.Er löst Professor Bernd Mathieu, langjähriger Chefredakteur von"Aachener Zeitung"/ "Aachener Nachrichten" ab, der turnusmäßig nachneun Jahren ausgeschieden ist."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benjamin Piel einen weiterenhochkarätigen Journalisten in der Jury haben, dem engagierterLokaljournalismus und dessen Stellenwert in der Gesellschaftbesonders am Herzen liegen", sagte der Vorsitzende des Kuratoriums,Helmut Heinen, zugleich Herausgeber der "Kölnischen Rundschau". Pielwurde 2014 für einen Beitrag in der Elbe-Jeetzel-Zeitung" mit demTheodor-Wolff-Preis gewürdigt. Ein Jahr später wurde erCo-Chefredakteur der in Lüchow-Dannenberg erscheinenden Lokalzeitung.Seit Juni 2018 ist er Chefredakteur des "Mindener Tageblatts".Der Jury des Theodor-Wolff-Preises, der vom BundesverbandDeutscher Zeitungsverleger (BDZV) im Dezember 2018 erneutausgeschrieben wird, gehören außerdem an: Nikolaus Blome(Stellvertretender Chefredakteur "BILD" und bild.de), WolfgangBüscher (Ressortleiter Investigation/ Reportagen, "WELT"/ "Welt amSonntag"), Dr. Markus Günther (Autor, "Frankfurter AllgemeineSonntagszeitung"), Christian Lindner (Stellvertretender Chefredakteur"Bild am Sonntag"), Lorenz Maroldt, (Chefredakteur "DerTagesspiegel"), Annette Ramelsberger (Gerichtsreporterin "SüddeutscheZeitung"). Anja Reich (Israel-Korrespondentin "Berliner Zeitung") undCordula von Wysocki (Chefredakteurin "Kölnische Rundschau").Der Journalistenpreis der deutschen Zeitungen -Theodor-Wolff-Preis ist die renommierteste Auszeichnung, die dieZeitungsbranche zu vergeben hat. Sie erinnert an den langjährigenChefredakteur des legendären "Berliner Tageblatts", Theodor Wolff(1868 - 1943). Wolff musste 1933 vor den Nazis ins französische Exilfliehen, wurde dort verhaftet und der Gestapo ausgeliefert und starb1943 im Jüdischen Krankenhaus in Berlin.Die Namen der gut 450 Preisträger seit 1962 sowie Details zumPreis finden Sie im Internet unter www.theodor-wolff-preis.de.Folgen Sie uns auf Facebook www.facebook.com/TheodorWolffPreis,Twitter @BdzvPresse und Instagram die_zeitungen #TWP18Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell