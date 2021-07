Mind Medicine-Aktie: Spektakuläre langfristige Renditen möglich!

Die Mind-Medicine-Aktie hat an der Börse ein wahres Feuerwerk abgebrannt und in den letzten Monaten mehr als 100 Prozent Rendite erzielt. Kein Wunder: Das auf Psychedelika fokussierte Biotech-Start-up lieferte zuletzt reichlich gute Nachrichten wie die Nasdaq-Notierung und die Aufnahme in den US-Index Russell 3000.

Jedoch ist Mind Medicine (kurz: MindMed) weit davon entfernt, Umsätze zu erzielen. Die Verluste des Unternehmens türmen sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung