Mind Medicine-Aktie: Jetzt kommt sie groß raus!

Die Mind Medicine-Aktie ist in den letzten drei Handelstagen durch die Decke gegangen. Wurde sie Ende letzter Woche noch für 1,8 Euro gehandelt, liegt der Kurs heute bei 4,2 Euro. Aktionäre des Biotech-Unternehmens dürfen somit über eine nahezu Verzweieinhalbfachung ihres Investments innerhalb einer halben Woche jubeln. Ein seltenes Ereignis an der Börse. Was steckte dahinter? Und wie geht es weiter mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung