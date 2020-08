MindMed führt weltweit erste klinische Studie zur kombinierten Behandlung mit MDMA und LSD durch

Quelle: IRW Press

MindMed finanziert eine klinische Phase-I-Studie am Liechti Lab des Universitätsspitals Basel

NEW YORK, 25. August 2020 – Mind Medicine (MindMed) Inc. (DE:MMQ), das führende neuropharmazeutische Unternehmen für von Psychedelika inspirierte Medikamente, und das Liechti Lab des Universitätsspitals Basel kombinieren in einer bahnbrechenden klinischen Phase-I-Studie die Wirkstoffe MDMA und LSD. Die Phase-I-Studie zur MDMA-LSD-Kombinationstherapie wird planmäßig im 4. Quartal dieses Jahres ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung