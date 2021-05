MindMed Aktie: Diese Informationen über Cannabisaktien dürfen Sie nicht missen!

Die(OTCQX:GRAMF), die als “The Parent Company” firmiert, hat Desiree Perez in ihren Vorstand berufen. Perez ist eine Befürworterin der Sozial- und Strafrechtsreform, die ihre kulturellen, kreativen und geschäftlichen Fähigkeiten über zwei Jahrzehnte lang geschärft hat. Derzeit ist sie CEO des in New York und Los Angeles ansässigen Unterhaltungsunternehmens Roc Nation, LLC. “Das Mutterunternehmen hat sich als führendes Unternehmen auf dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!