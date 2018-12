MindLab ist auf Schiene

Innsbruck (ots) - STI Uni Innsbruck, Onlim und feratel: eine der größtenForschungseinheiten in Österreich im Bereich der Künstlichen IntelligenzgestartetDas von den drei Partnern - der Forschungsgruppe STI der Universität Innsbruck,Onlim und feratel - mit einem Budget von 1,2 Millionen Euro ausgestatteteProjekt MindLab hat das Ziel, qualitativ hochwertige Daten, Methoden undWerkzeuge zur automatisierten Dialogführung über Chatbots und Sprachassistentenzur Verfügung zu stellen. Basis bildet eine als Graph modellierte systemoffeneWissensdatenbank. Es handelt sich dabei um eines der größten Forschungsprojektein Österreich in Bezug auf KI.Der Startschuss für MindLab fiel im September. Das Projekt ist auf 2 Jahrefestgelegt. feratel CEO Markus Schröcksnadel: "Als führender Anbieter vontouristischen Technologielösungen sind wir ganz klar daran interessiert,zusätzliches Know-how im Bereich der Künstlichen Intelligenz aufzubauen. Dazuhaben wir gemeinsam mit Onlim und dem STI der Universität Innsbruck das ProjektMindLab ins Leben gerufen. Uns war und ist wichtig, diese relevante Entwicklungnicht zu verschlafen, eigeninitiativ in die Hand zu nehmen und noch besser zuwerden."Erfahren Sie mehr:http://www.feratel.at/unternehmen/news/https://mindlab.aiKontakt:feratel media technologies AG, Mag. Gabriela Huter, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020Innsbruck,Tel.: +43 664 96 78 380,www.feratel.com, E-Mail:gabriela.huter@feratel.comOriginal-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuell