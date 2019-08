Mimecast veröffentlicht neuen Bericht zur Analyse von 67 Milliarden zurückgewiesenen E-Mails

Las Vegas, Nevada (ots) - Mimecast Limited (NASDAQ: MIME), einführender Spezialist für E-Mail- und Datensicherheit, veröffentlichtheute seinen ersten Threat Intelligence Report. In dem Berichtbeschreiben Sicherheitsforscher aus dem Mimecast Threat Center dieTaktiken und Techniken, die aktuelle Bedrohungen einsetzen; dieaktiven Bedrohungskampagnen, die beobachtet wurden; die wichtigstenBedrohungskategorien samt Volumen sowie die am stärksten betroffenenSektoren.Der Threat Intelligence Report erstreckt sich auf den ZeitraumApril bis Juni 2019. Während dieser Zeit wurden fast 160 MilliardenE-Mails verarbeitet, von denen 67 Milliarden abgewiesen wurden, weilsie hochgradig bösartige Angriffstechniken anwendeten. Zu beobachtenwar eine signifikante Zunahme von Angriffen mit gefälschter Identität(Impersonation-Attacken), bei denen wohlbekannte, grundlegendeSocial-Engineering-Techniken gegen Nutzer eingesetzt wurden, mit demZiel, schnell und einfach finanziellen Profit zu erzielen.Die Forscher beobachteten eine große Anzahl bekannterMalware-Kampagnen, darunter solche, bei denen die SchadprogrammeEmotet, Adwin, Necurs und Gandcrab zum Einsatz kamen. Zu denbeliebtesten Dateitypen für bösartige Aktivitäten zählte MicrosoftExcel: Mehr als 40 Prozent der erkannten Bedrohungen verwendeten mitExcel verbundene Dateien. Bei fast 15 Prozent der Bedrohungen wurdenmit Microsoft Word verbundene Dateitypen beobachtet.Weitere wichtige Ergebnisse, die der Threat Intelligence Reportbeschreibt:- Die Bedrohungsakteure sind immer besser organisiert und immergeschäftsorientierter. Sie realisieren Geschäftsmodelle aufAbonnement- und As-a-Service-Basis, um sich bei derBereitstellung von Malware Arbeit zu ersparen und ihreInvestitionsrendite zu erhöhen- Die Bedrohungsakteure setzen in großem Stil Spam ein, um Malwarezu verbreiten. Am stärksten war der Bildungssektor von Spambetroffen.- 30 Prozent aller Angriffe mit gefälschter Identität entfielenauf die Sektoren Management und Consulting sowie Biotechnologie- Trojaner machten 71 Prozent aller opportunistischen Angriffe ausDen vollständigen Threat Intelligence Report finden Sie unterhttps://www.mimecast.com/threat-intelligence-report/.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGFerdinand KunzDaniela Märkl089 74747058-0mimecast@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Mimecast, übermittelt durch news aktuell