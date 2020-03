Mimecast: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Mimecast per 16.03.2020, 00:34 Uhr bei 33.73 USD. Mimecast zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Mimecast als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 11 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 59,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 78,36 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 33,5 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Mimecast mit einer Rendite von -26,57 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,1 Prozent. Auch hier liegt Mimecast mit 49,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Mimecast beläuft sich mittlerweile auf 43,68 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 33,5 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,31 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 45,83 USD. Somit ist die Aktie mit -26,9 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".