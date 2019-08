Mimecast Threat Intelligence Dashboard: Neue Lösung bietet jetzt maßgeschneiderte Threat Intelligence

Lexington, USA (ots) - Mimecast Limited (NASDAQ: MIME), einführender Anbieter für E-Mail-Sicherheit und Experte fürCyber-Resilience, präsentiert heute seine neue Lösung Mimecast ThreatIntelligence, die den Kunden ein tieferes Verständnis derCyberbedrohungen vermittelt. Die neuen Funktionen geben den NutzernZugriff auf Bedrohungsdaten und Analysen, die speziell für ihrUnternehmen relevant sind, und vermitteln ihnen eine detailliertereSicht auf die Angriffe, die Mimecast blockiert hat.Das Mimecast Threat Intelligence Dashboard zeigt die am stärkstengefährdeten Endnutzer, die erkannte Malware und ihren geografischenUrsprung, Bedrohungsindikatoren (IoCs) sowie Malware-Forensik aufBasis statischer und verhaltensbezogener Analysen. So erhalten dieKunden Community-basierte, spezifisch auf ihre Organisationzugeschnittene Threat Intelligence. Die Daten werden in einerbenutzerfreundlichen Ansicht zusammengefasst und können über dieThreat Feed API auch mit dem Sicherheits-Ökosystem des Unternehmensintegriert werden. Diese gezielten Informationen verschaffen denSicherheitsexperten mehr Ein- und Übersicht und erleichtert es ihnen,gegen Bedrohungen und bösartige Dateien vorzugehen."Die heutigen Cyberbedrohungen sind dynamisch und komplex undwerden von einer unerbittlichen Schar von Angreifern vorangetrieben.Die IT- und Sicherheitsteams brauchen leicht verdauliche, praktischverwertbare Informationen zu den Bedrohungen, damit sie Cyberangriffeproaktiv verhindern und abwehren können", so Josh Douglas, VicePresident of Threat Intelligence, Mimecast. "Mimecast bekommt eineMenge Daten zu sehen - schließlich verarbeiten wir täglich mehr als300 Millionen E-Mails, um unseren Kunden zu helfen, Hunderttausendevon bösartigen Nachrichten zu blockieren. Mimecast ThreatIntelligence hilft Unternehmen, die tiefen Einblicke zu gewinnen, diesie für den Aufbau einer widerstandsfähigeren Cyberumgebungbrauchen."Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGFerdinand KunzDaniela Märkl089 74747058-0mimecast@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Mimecast, übermittelt durch news aktuell