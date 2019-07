Mimecast-Researcher finden unbekannte Phishing-Attacke

London, UK (ots) - Das Mimecast Threat Center warnt vor einerneuen Art von servergesteuerten HTML (SHTML)-basiertenPhishing-Angriffen. Betroffen sind Unternehmen aus der Finanzbrancheund Bildungseinrichtungen.Wenn Benutzer Anhänge, der im Rahmen dieser Phishing-Kampagneversendete E-Mails öffnen, werden sie sofort an eine bösartigeWebsite weitergeleitet."Kriminelle sind gewillt, neue Kampagnen auf die Beine zu stellen,weil sie wissen, dass sie damit Erfolg haben. Dieses scheinbarharmlose Attachment, das ahnungslose Benutzer auf eine bösartigeWebsite umleitet, ist keine besonders ausgereifte Technik - esfunktioniert aber trotzdem. Unternehmen müssen hier die richtigenSchlüsse ziehen," sagt Tomasz Kojm, Senior Engineering Manager beiMimecast. "Es gibt zwei wichtige Schritte: Zunächst geht es um diepassende Sicherheitstechnologie, die dem Stand der Technikentsprechen muss. Es gibt eine Menge vorhandene Threat Intelligence,die in die Mechanismen eingebaut werden sollte - nur so lässt sichdie Bedrohung eindämmen. Danach ist es aber genauso wichtig auf dieMitarbeiter einzugehen. Kein Filter ist perfekt und es kannpassieren, dass schadhafte Mails trotzdem zu den Usern gelangen.Daher sind Schulungen so wichtig. Damit ist aber kein jährlichesBox-Ticking-Quiz gemeint, sondern es muss ein regelmäßigerFortbildungsprozess etabliert werden, der dazu noch das Interesse derBelegschaft weckt. Mitarbeiter sind die letzte Verteidigungsliniegegen diese Bedrohungen und müssen entsprechend auf der Hut sein".Dieser Phishing-Angriff ist insofern einzigartig, da erSHTML-Dateianhänge verwendet, die sonst typischerweise für Webserververwendet werden. Innerhalb des Dateiinhalts wurde derJavaScript-Code entdeckt.weitere Details auf dem Blog:https://www.mimecast.com/blog/2019/07/shtml-phishing-attack/Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGFerdinand KunzDaniela Märkl089 74747058-0mimecast@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Mimecast, übermittelt durch news aktuell